Die Jugendteams schlossen die Saison mit folgenden Ergebnissen ab.

A-Junioren Verbandsstaffel

TSG Balingen – FSV Bietigheim-Bissingen 11:1 (4:0). Seinen Kantersieg gab es für den Meister zum Abschluss: Bereits früh war die Partie entschieden. Enis Kaan Bulut, Mert Akil, Simun Birkic und Ege Günes trafen doppelt. Außerdem trugen sich Leon Louis Hayer, Colin Zimmerer und Ellis Mustafic in die Torschützenliste ein.

Amon trifft entscheidend

A-Junioren Landesstaffel

TSG Balingen II – SGM Langenau 3:2 (2:2). Die Teams lieferten sich in der 1. Halbzeit eine torreiche Begegnung. In der 69. Minute erzielte schließlich Kimi Amon den Siegtreffer für die U18 der TSG Balingen. FC Wangen – TSV Nusplingen 1:2 (1:1). Ein Auswärtssieg gelang dem TSV im letzten Spiel der Saison: Jannik Veeser brachte das Team nach 28 Minuten in Führung, doch Wangen markierte noch vor der Pause den Ausgleich. Janis Moser stellte dann aber in der 64. Minute die Weichen auf Sieg und sorgte für einen idealen Saisonausklang.

B-Junioren Landesstaffel

SGM Langenau – TSG Balingen 2:5 (2:1). Auch das 21. Saisonspiel beendete die U17 der TSG Balingen erfolgreich. Dabei lag man zunächst 0:2 im Hintertreffen, doch Leonard Phiaphakdy, Julian Schmid (2), Niclas Bothe und Linus Meiling erzielten die Treffer.

Deutlicher Sieg

C-Junioren Landesstaffel

TSG Balingen II – FV Olympia Laupheim 6:1 (3:0). Eine klare Sache war das Duell mit Olympia Laupheim. Man beendet die Saison als Fünfter.