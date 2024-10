Jugendfußball im Zollernalbkreis: U19 der TSG Balingen hat bisher nur Unentschieden gespielt

1 Derzeit ist Balingens U15 in der Oberliga unterwegs. Foto: Kara

Während Balingens U17 den starken Saisonstart ausbauen will, möchte die U19 endlich siegen.









Im Zollernalbkreis stehen die höherklassigen Jugendmannschaften vor einem spannenden Fußball-Wochenende. Die U15 der TSG Balingen hat diese Woche spielfrei. A-JUNIOREN VERBANDSSTAFFEL TSG Balingen – SSV Reutlingen II (Sonntag, 11 Uhr). Gegen Reutlingen II will die Mannschaft von Mehmet Akbaba endlich den ersten Sieg einfahren. In den bisherigen drei Ligaspielen spielte die U19 immer Unentschieden. Der SSV II steht mit aktuell sieben Zählern auf dem dritten Platz. A-JUNIOREN LANDESSTAFFEL TSV Berg – TSG Balingen II (Samstag, 17 Uhr). Im Duell der Tabellennachbarn muss Balingen II beim TSV Berg ran. Die TSG-U18 steht bei einem Sieg und zwei Remis, der Gegner aus Berg steht bei einem Sieg, einem Remis und einer Pleite. SV Ochsenhausen – TSV Nusplingen (Samstag, 15.30 Uhr). Nach dem beeindruckenden 9:0-Erfolg gegen den SV Weingarten möchten die Nusplinger weitere Punkte einfahren. Der SV Ochesenhausen hat in den bisherigen drei Spielen zwei eigene Treffer erzielt und dabei auch zwei Mal Unentschieden gespielt. B-JUNIOREN LANDESSTAFFEL TSG Balingen – VfB Friedrichshafen (Sonntag, 10.30 Uhr). Eng ist es derzeit bei den B-Junioren. Balingens U17 ist noch verlustpunktfrei und punktgleich mit dem Tabellenführer FV Olympia Laupheim. Gegen den VfB Friedrichshafen (Tabellensechster) gewann Balingen letzte Saison mit 8:1 und 8.0. C-JUNIOREN OBERLIGA Diese Woche hat Balingens U15 spielfrei. Am Mittwoch (18 Uhr) gastiert die Mannschaft von Marvin Petzschner im Verbands-Pokal (Zweite Runde) beim SC 04 Tuttlingen. Am darauffolgenden Samstag (12. Oktober, 14 Uhr) trifft die U15 auf den badischen Giganten Karlsruher SC. C-JUNIOREN LANDESSTAFFEL FC Lindenberg – TSG Balingen II (Samstag, 15 Uhr). Aus den bisherigen drei Ligaspielen erspielte sich Balingens U14 vier Punkte. Beim FC Lindenberg (Tabellenneunter, drei Punkte) treffen die Eyachstädter auf ein Team in ähnlicher Form.