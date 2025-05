Eine bittere Niederlage kassierte die U17 der TSG Balingen am Feiertag: Im Halbfinale des Verbandspokals gegen den klassenhöheren FC Esslingen hieß es am Ende 1:3.

Dabei ging es für das Team von Björn Siebert überragend los – schon in der 3. Minute fiel das 1:0. „Eigentlich war es ein perfekter Start für uns. Im Nachgang betrachtet kam unsere Führung aber zu früh. Wir waren danach nicht so klar in unseren Aktionen und haben unsere Struktur ein Stück weit verloren“, so der Coach. Er sprach beim 1:1 des FCE nach 24 Minuten von „einer vermeintlichen Abseitsstellung“, das 1:2 nach 36 Minuten sein ein Distanzschuss gewesen.

Esslingen verteidigt geschickt

Die Gäste erhöhten nach der Pause (45.) auf 1:3, trotzdem war Siebert mit dieser Phase zufriedener. „Wir hatten wieder mehr Kontrolle. Am Ende war aber fast in jeder guten Situation ein Esslinger Bein im Weg. Die Jungs können trotzdem stolz auf sich sein.“ A-JUNIOREN VERBANDSSTAFFEL TSG Balingen – FV Olympia Laupheim (Sonntag, 11 Uhr). Nach der jüngsten und zugleich ersten Saisonniederlage ist das Team von Mehmet Akbaba wieder punktgleich mit dem FV Löchgau. Jeder Ausrutscher in den verbleibenden fünf Spielen kann nun die Meisterschaft kosten. Laupheim steht auf dem 8. Rang, der TSG-Nachwuchs ist in der Favoritenrolle. A-JUNIOREN LANDESSTAFFEL TSG Balingen II – SGM SV Pfaffenhofen (Samstag, 17 Uhr). Ein „richtiges Brett“ wartet auf die Balinger: So ist am Samstag der noch ungeschlagene Tabellenführer zu Gast und will diese Serie weiter ausbauen. Die U18 ist mit fünf Siegen aus fünf Partien in diesem Jahr aber bestens unterwegs und will eine Überraschung schaffen. TSV Nusplingen – FV Biberach (Samstag, 17 Uhr). In der selben Staffel treffen die Nusplinger auf das noch punktlose Schlusslicht. Der vierte Saisonsieg ist wahrscheinlich. B-JUNIOREN LANDESSTAFFEL SGM Dunningen – TSG Balingen (Sonntag, 11 Uhr). Nach dem Aus im Pokal sollen in der Liga die letzten Schritte bis zum Titelgewinn gegangen werden. Die Hausherren sind Vorletzter. C-JUNIOREN OBERLIGA TSG Balingen – SV Waldhof Mannheim (Samstag, 14.30 Uhr). Mannheim steht nur einen Platz vor der TSG, hat bei einem Spiel mehr aber auch elf Zähler mehr gesammelt. Ein Heimsieg wäre trotzdem enorm wichtig. C-JUNIOREN LANDESSTAFFEL TSG Balingen II – TSV Neu-Ulm II (Samstag, 12 Uhr). Neu-Ulm ist Letzter, der jüngere C-Junioren Jahrgang der Balinger daher in der Favoritenrolle. Das Hinspiel gewann man mit 4:3.

Nusplingen favorisiert

Wichtige Partie