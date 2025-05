Jugendfußball im Zollernalbkreis: U17 der TSG Balingen krönt sich zum Meister

1 So sehen Meister aus: Die U17 der TSG Balingen spielt kommende Saison in der Verbandsstaffel. Foto: Kara

Der 4:0-Erfolg gegen den FV 08 Rottweil macht den Triumph für das Team von Björn Siebert perfekt.









Der Heimsieg gegen Rottweil war der 18. Erfolg im 18. Spiel und zugleich der finale Schritt in Richtung Titel. Björn Siebert, der im März das Team von Cedo Danilovic übernommen hatte, gab zu Protokoll: „Wenn man fünf Spieltage vor Schluss alles klar macht, ist das hochverdient und geht nicht besser.“ In der Halbzeitpause des Oberligaspiels wurde das gesamte Team dann auch in der Bizerba-Arena gewürdigt und wird kommende Saison wieder in der Verbandsstaffel spielen.