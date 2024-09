Jugendfußball im Zollernalbkreis: U17 der TSG Balingen in Topform – geht die Serie weiter?

1 U19-Offensivmann Simun Birkic will mit seiner Mannschaft punkten. Foto: Kara

Die U19 des TSV Nusplingen möchte in ihrem Heimspiel die ersten Punkte der Saison einfahren. Balingens U15 trifft erneut auf einen Gegner aus dem Breisgau.









Die höherklassigen Jugendteams aus dem Zollernalbkreis sind an diesem Wochenende allesamt im Einsatz. Dabei warten teilweise durchaus lösbare Aufgaben auf den Fußball-Nachwuchs. A-JUNIOREN VERBANDSSTAFFEL FSV Hollenbach – TSG Balingen (Sonntag, 13 Uhr). Die Tabellennachbarn haben in den bisherigen beiden Punktspielen jeweils drei Tore geschossen und je drei kassiert. Letzte Saison bot diese Begegnung viele Tore. Im Hinrundenspiel gewann der FSV mit 5:2, während sich die TSG in der Rückrunde mit 4:1 behauptete. Wer behält dieses Mal die Oberhand? Das Team von Mehmet Akbaba will einen Sieg einfahren. A-JUNIOREN LANDESSTAFFEL TSG Balingen II – SV Ochsenhausen (Samstag, 17 Uhr). Nach dem Offensivfeuerwerk gegen den SV Weingarten (6:2) ist Balingens U18 auch gegen den SVO Favorit. Die Gäste stehen aktuell bei einem geschossenen Tor in der Liga. TSV Nusplingen – SV Weingarten (Samstag, 17 Uhr). Im Kellerduell der punktlosen Teams empfängt Nusplingens U19 den SV Weingarten und will die ersten Zähler der noch jungen Saison holen.