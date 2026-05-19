Jugendfußball: Einseitige Berichterstattung in der Presse zum „Final-Vorfall“

Die SpVgg Trossingen nimmt Stellung zu den Vorfällen rund um das U19-Bezirkspokal-Finale im Ebinger Albstadion.
Der Finaltag der A-, B- und C-Junioren im Fußballbezirk Schwarzwald/Zollern war sportlich zunächst von einer positiven Atmosphäre geprägt, wurde jedoch durch die Eskalation im A-Junioren-Finale deutlich überschattet. Der Verband verurteilt die Vorfälle und kündigt eine umfassende Aufarbeitung an. Nun äußert sich auch die SpVgg Trossingen in einer Stellungnahme und bezieht Position zu den Geschehnissen im Finale gegen die SGM Grosselfingen.