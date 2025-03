Wie schon 2023 wird Nico Willig im Verbandspokal mit seiner Mannschaft in Balingen zu Gast sein. Am Wochenende steht für die Teams der TSG aber erstmal der Ligaalltag auf dem Programm.

Fünf höherklassige Jugendteams der TSG Balingen sind am Wochenende im Einsatz. Mittlerweile ist zudem klar, wie es für die U17 und U19 im Verbandspokal weitergeht. Beide Teams haben attraktive Gegner zugelost bekommen.

Speziell die U19 kann sich auf ein absolutes Highlight freuen. Der VfB Stuttgart mit Coach Nico Willig kommt nach Balingen – terminiert ist die Partie auf den 16. April. Der Bundesliganachwuchs sorgt in dieser Saison international für viel Furore. In der UEFA Youth League wartet Anfang April der FC Barcelona im Viertelfinale, zwei Wochen später geht es dann nach Balingen. Das selbe Duell gab es bereits im November 2023. Damals hielt die Mannschaft von Mehmet Akbaba sehr gut mit und verlor letztlich 0:2.

Schon am 8. April hat die U17 der TSG ihr Viertelfinale. Gegner ist der SSV Ulm. Die „Spatzen“ stehen in der Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga im Moment auf dem 2. Rang und damit unter anderem vor dem SC Freiburg oder Darmstadt 98.

Heimspiel gegen Fellbach

A-JUNIOREN VERBANDSSTAFFEL TSG Balingen – SV Fellbach (Sonntag, 11 Uhr). Die Balinger wollen dem Tabellenführer aus Löchgau auf den Fersen bleiben. Der SV Fellbach steht mit 17 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Das Hinspiel, bei dem sich die Teams 1:1 trennten, war aber eine ausgeglichene Angelegenheit. A-JUNIOREN LANDESSTAFFEL SV Zimmern – TSG Balingen II (Samstag, 15.30 Uhr). Erstmals in diesem Jahr am Ball ist der jüngere Jahrgang der A-Junioren. Der SV Zimmern und die U18 der TSG sind Tabellennachbarn, der Ausgang der Partie ist also sehr schwierig vorherzusagen. B-JUNIOREN LANDESSTAFFEL TSG Balingen – SV Zimmern (Sonntag, 14 Uhr). Auch die Balinger U17 trifft auf den SVZ. Die perfekte Bilanz von elf Siegen aus elf Spielen soll auch 2025 ausgebaut werden. Der TSG-Nachwuchs ist definitiv in der Favoritenrolle.

Auswärts im Breisgau

C-JUNIOREN OBERLIGASF Eintracht Freiburg – TSG Balingen (Samstag, 14 Uhr). Wieder zurück in die Erfolgsspur will das Team von Marvin Petzschner. Die Breisgauer sind momentan sechs Punkte hinter der TSG, dieser Abstand soll mindestens gehalten werden. C-JUNIOREN LANDESSTAFFEL SV Zimmern – TSG Balingen II (Sonntag, 17 Uhr). Dritter gegen Fünfter heißt es am Sonntag in Rottweil. Mit einem Auswärtserfolg könnten die Balinger bis auf einen Punkt an den Gegner heranrücken.