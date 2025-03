Vier Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage stehen für die fünf höherklassigen Jugendteams aus dem Zollernalbkreis zu Buche.

A-JUGEND VERBANDSSTAFFEL

TSG Balingen U19 – FSV Hollenbach 6:0 (2:0). Die Balinger U19 ist weiterhin auf Meisterschaftskurs. Auch gegen Hollenbach lagen die TSG-Talente nach 45 Minuten beim 2:0 bereits auf Kurs. Nach einer Stunde war die Partie beim 4:0 bereits entschieden. Das Team von Mehmet Akbaba ließ noch zwei weitere Treffer folgen. Damit hat die U19 jetzt 55 Tore in 16 Spielen erzielt.

A-JUGEND LANDESSTAFFEL

TSG Balingen II U18 – SV Weingarten 6:1 (0:1). Die U18 lag zur Pause mit 0:1 im Hintertreffen, drehte aber nach einer Stunde die Partie und ging letztlich als klarer Sieger vom Feld. In der Tabelle liegt die Mannschaft, die nun vom bisherigen Co-Trainer Fatih Akil gecoacht wird, auf Rang fünf.

B-JUGEND LANDESSTAFFEL

TSV Tettnang – TSG Balingen U17 1:6 (0:3). Die Balinger U17 stand nach dem Trainerwechsel besonders im Fokus. Im ersten Spiel unter der Leitung von Björn Siebert siegten die TSG-Talente aber klar. Zur Pause stand es bereits 0:3. Beim Stande von 0:6 gelang den Gastgebern noch der Ehrentreffer. Die U17 hat damit weiter eine lupenreine Weste.

C-JUGEND OBERLIGA

TSG Balingen U15 – FSV Hollenbach 2:2 (1:1). In einem umkämpften Oberliga-Duell stand am Ende eine Punkteteilung. Zur Pause stand es 1:1, dann ging das Team von Marvin Petzschner in der Schlussphase mit 2:1 in Führung. In der Nachspielzeit kam Hollenbach noch zum Ausgleich. Somit gelang dem höchstklassig spielenden Jugendteam im Kreis nicht der Befreiungsschlag. Aus den jüngsten vier Partien gab es nur zwei Punkte.

C-JUGEND LANDESSTAFFEL

TSG Balingen II U14 – SV Weingarten 1:3 (1:1). Für die Mannschaft von Trainer Michele de Luca lief es weniger gut. Im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten gingen die Balinger mit 1:0 in Führung, mussten sich aber letztlich mit einer 1:3-Niederlage abfinden.