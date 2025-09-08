Jugendfußball bei der TSG Balingen: U19 verspielt 4:1-Führung, U15 verliert in Freiberg

Die Balinger U15 und U19 starten beide unglücklich in die neue Saison in der Junioren-Oberliga.
Für die U19 und die U15 der TSG Balingen lief der Saisonstart nicht optimal. A-JUNIOREN OBERLIGASSV Reutlingen – TSG Balingen 4:4 (1:3). Eigentlich lief das Spiel für die U19 früh in die richtige Richtung, denn nach nur zehn Minuten führten sie durch die Treffer von Linus Meiling und Niklas Bender schon mit 2:0. Bender war es auch, der in der 35. Minute noch erhöhte, ehe dem SSV der Anschlusstreffer vor der Pause gelang. TSG-Coach Mehmet Akbaba sagte zur ersten Halbzeit: „Wir führen nach zehn Minuten verdient 2:0 und legen dann sogar nach. Reutlingen war mit dem 1:3 zur Halbzeit gut bedient.“