Jugendfußball bei der TSG Balingen: U19 feiert wichtigen Sieg, U15 kassiert bittere Pleite

1 Buchstäblich „gestolpert“ ist die TSG-U15 in ihrem Heimspiel gegen den Freiburger FC Foto: Kara

Das Tabellenbild in der A-Junioren Verbandsstaffel und C-Junioren Oberliga bleibt spannend: Die Balinger Teams mischen an verschiedenen Enden der Tabellen mit.









Link kopiert



Zwei Jugendteams waren am Wochenende in Pflichtspielen im Einsatz. Dabei dürften die Gefühlslagen bei der U19 und U15 der TSG Balingen unterschiedlich gewesen sein. A-JUNIOREN VERBANDSSTAFFEL 1. FC Normannia Gmünd – TSG Balingen 0:2 (0:0). Ein gutes Händchen bewies Coach Mehmet Akbaba beim Gastspiel in Gmünd. Zur Halbzeit brachte er Enis Kaan Bulut in die Partie – dieser traf in der 81. Minute zum 1:0. Sechs Zeigerumdrehungen später sorgte Mathis Biesinger mit dem 2:0 für die Entscheidung und den Endstand. Mit diesem Erfolg bleibt die Balinger U19 weiter drei Punkte hinter Spitzenreiter Löchgau, hat aber noch ein Spiel in der Hinterhand.