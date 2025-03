1 Niklas Bender wird gefoult. Die Folge: Elfmeter für Balingen Foto: Kara

Die U19 der TSG Balingen hat den FV Löchgau überholt. Auch bei den weiteren Jugendteams lief es gut.









A-JUNIOREN VERBANDSSTAFFEL TSG Balingen – SV Fellbach 5:2 (1:1). Einen perfekten Spieltag erlebte die Mannschaft von Mehmet Akbaba. So konnte man die Partie gegen Fellbach trotz einem Gegentreffer in der 8. Minute siegreich gestalten. Mathis Biesinger traf postwendend zum 1:1 (6.) und in der 2. Halbzeit drehte man das Spiel komplett.