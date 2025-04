Die höherklassigen Jugendteams aus der Region holten am Wochenende wieder wichtige Punkte.

A-JUGEND VERBANDSSTAFFEL

TSG Balingen U19 – MTV Stuttgart 2:1 (1:1). Der ungeschlagenen Tabellenführer behielt auch im Heimspiel vor dem großen Pokalkrimi mit dem VfB Stuttgart am kommenden Mittwoch (18 Uhr) seine weiße Weste. Doch das war ein hartes Stück Arbeit. Die TSG-Talente gingen bereits in der 2. Minute mit 1:0 in Führung, kassierten in der 19. Minute aber das 1:1. Der Siegtreffer zum erlösenden 2:1 fiel kurz nach der Pause. Die Mannschaft von Trainer Mehmet Akbaba darf sich nun auf den Pokalkracher im Achtelfinale gegen das Team von Nico Willig-Elf freuen.

A-JUGEND LANDESSSTAFFEL

TSG Balingen U18 – TSV Berg 1:0 (1:0). Das goldene Tor für die Kicker von der Eyach fiel in der 21. Minute und sollte für drei Punkte im Spitzenspiel reichen. Der TSV Berg steht in der Tabelle vor den TSG-Kickern, die somit den Rückstand auf Platz zwei auf vier Punkte verringern konnten.

B-JUGEND LANDESSTAFFEL

VfB Friedrichshafen – TSG Balingen U17 0:2 (0:0). Ebenfalls erfolgreich war die Balinger U17. Auswärts am Bodensee siegte das Team von Trainer Björn Siebert mit 2:0. Zur Pause war die Partie noch torlos, doch dann gingen die TSG-Talente in der 50. Minute durch einen verwandelten Elfmeter mit 1:0 in Führung. Das 2:0 in der 65. Minute war dann die Vorentscheidung. 15 Siege aus 15 Spielen stehen nun zu Buche. Der Aufstieg ist klar im Visier.

C-JUNIOREN-TESTSPIEL

SC Pfullendorf – TSG Balingen U15 0:1 (0:0). Nur ein Treffer fiel beim Testspiel der Balinger Oberliga-U15 beim SC Pfullendorf. Der Siegtreffer fiel in der Nachspielzeit. Das Team von Trainer Marvin Petzschner will unbedingt die Klasse halten. Sechs Partien stehen noch auf dem Spielplan- Aktuell hat die TSG als Tabellenachter drei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

C-JUGEND LANDESSTAFFEL

TSG Balingen U14 – FC Lindenberg Absetzung.