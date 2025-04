Jugendfußball bei der TSG Balingen: TSG-U19 bleibt an der Tabellenspitze

Vier Siege durften die Jugendteams der TSG Balingen am Wochenende bejubeln. A-JUNIOREN VERBANDSSTAFFEL SSV Reutlingen II – TSG Balingen 1:3 (1:2). Die U19 gewann dominant gegen die starke Mannschaft vom SSV Reutlingen II. Auch wenn die Hausherren mit 1:0 in Führung gingen, ließen sich die Balinger nicht aus der Ruhe bringen und drehten die Partie noch vor der Halbzeit. Im zweiten Durchgang hat die TSG nichts mehr zugelassen und erzielte sogar noch das 3:1. Dies war zugleich der Endstand dieser Partie. Trainer Mehmet Akbaba äußerte sich wie folgt zu dem Spiel: „Ich bin mit dem Willen, dem Ehrgeiz und der Spielweise meiner Mannschaft sehr zufrieden.“

U17 vergrößert Vorsprung

A-JUNIOREN LANDESSTAFFEL SV Ochsenhausen – TSG Balingen 1:4 (1:2). Die U18 der TSG hat am vergangenen Wochenende besonders groß gejubelt. Sie gewannen gegen den direkten Tabellennachbarn, den SV Ochsenhausen, mit 4:1. Mit diesem Ergebnis zog die U18 am SV Ochsenhausen in der Tabelle vorbei und belegt nun Platz vier.

Lesen Sie auch

B-JUNIOREN LANDESSTAFFEL TSG Balingen – FC Wangen 4:0 (2:0). Die U17 gewann ebenso deutlich mit 4:0 gegen den sechstplatzierten aus Wangen und bleibt somit ohne Punktverlust. Das Team vergrößert außerdem seinen Abstand auf den direkten Verfolger um weitere zwei Punkte. Denn der FV Olympia Laupheim spielte am Wochenende nur Unentschieden.

C-JUNIOREN LANDESSTAFFEL SC 04 Tuttlingen – TSG Balingen 0:4 (0:3). Die U14 gewann ihr Auswärtsspiel gegen den SC 04 Tuttlingen deutlich mit 4:0 und klettert so auf Platz vier in der Tabelle. Diesen wichtigen Sieg haben sie vor allem ihren ersten, starken 15 Minuten zu verdanken. Dort lagen die Balinger schon mit 3:0 in Führung.