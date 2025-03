Weiter geht es für die Jugendteams der TSG Balingen am Wochenende. In einer neuen Konstellation wird dabei die U17 antreten. Der Verein hat sich in dieser Woche von Trainer Cedo Danilovic getrennt. Mit 36 Punkten aus zwölf Partien spielt das Team eine makellose Saison und ist auch noch im Verbandspokal dabei.

Geschäftsführer Jonathan Annel erklärt gegenüber unserer Redaktion: „Die Ergebnisse waren natürlich gut, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite haben ein paar Sachen drum herum nicht mehr so gepasst, daher haben wir diese Entscheidung so getroffen.“ Björn Siebert, der zuvor die U18 coachte, wird das Team nun übernehmen und schon beim Gastspiel am Sonntag in Tettnang an der Seitenlinie stehen. Fatih Akil, der bisherige Co-Trainer, wird nun Chef der U18.

Die Spiele am Wochenende

A-JUNIOREN VERBANDSSTAFFEL TSG Balingen – FSV Hollenbach (Sonntag, 13 Uhr). Am Mittwochabend feierte das Team von Mehmet Akbaba einen souveränen 4:0-Erfolg. Nun soll möglichst nachgelegt werden. Gegen Hollenbach ist man klar favorisiert, wird den Gegner aber nicht unterschätzen. „Wir müssen mental gleich wachsam sein. Ich bin guter Dinge“, so der Coach. A-JUNIOREN LANDESSTAFFEL TSG Balingen II – SV Weingarten (Samstag, 17.30 Uhr). Im Anschluss an das Spiel der U23 trifft die U18 auf den abstiegsgefährdeten SV Weingarten. Diese sammelten bisher erst drei Punkte. Das Team hat also gute Chancen, die Punkte in Balingen zu behalten. C-JUNIOREN OBERLIGA TSG Balingen – FSV Hollenbach (Samstag, 12 Uhr). In der vergangenen Begegnung sicherte sich das Team von Marvin Petzschner in der Nachspielzeit immerhin noch einen Punkt. Nun steht die nächste wichtige Partie an. Hollenbach hat vier Punkte weniger als die Balinger U15 – zudem aber noch ein Spiel in der Hinterhand. Mit einem Heimsieg könnte man sich etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt verschaffen. C-JUNIOREN LANDESSTAFFEL TSG Balingen II – SV Weingarten (Sonntag, 16 Uhr). Eine schwierige Aufgabe steht dem jüngeren C-Junioren-Jahrgang bevor. Der SVW belegt in der Tabelle momentan den 2. Platz. Doch die Balinger, welche ihrerseits Fünfter sind, haben nichts zu verlieren. Vielleicht gelingt auf heimischem Platz ja eine kleine Überraschung.