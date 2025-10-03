Jugendfußball bei der TSG Balingen: Enttäuschung in der Schlussminute

C-JUGEND OBERLIGA

TSG Balingen – SC Freiburg 2:3 (1:2). Nach einer halben Stunde lagen die Oberliga-Kicker von der Eyach gegen den Bundesliganachwuchs aus dem Breisgau mit 0:2 im Hintertreffen. Kurz vor der Pause kam die U15 von Trainer Marvin Bock jedoch zum 1:2-Anschlusstreffer. Das schürte Hoffnung. Die Kicker von der Eyach stemmten sich in der Folge vehement gegen die drohende Niederlage.

Als zwei Minuten vor Schluss der 2:2-Ausgleich gelang, lag die Hoffnung auf einen Punktgewinn nahe. Doch die TSG hatte die Rechnung ohne die Gäste aus Freiburg gemacht. In der Schlussminute erzielten die Gäste den für die Balinger so schmerzlichen 3:2-Siegtreffer.

A-JUGEND OBERLIGA

SGV Freiberg – TSG Balingen (Sonntag, 14 Uhr). Noch ungeschlagen reist die U19 der TSG Balingen am Sonntag zu Tabellenführer SGV Freiberg. Nach dem 2:1-Heimsieg gegen Schlusslicht VfR Aaalen ist der Oberliga-Tabellenvierte gerüstet für das absolute Spitzenspiel. Primus SGV Freiberg kam zuletzt nicht über ein 1:1 die starke TSG 1862/09 Weinheim hinaus. Das sollte ein gutes Omen sein für die andere TSG. Die Mannschaft von Trainer Mehmet Akbaba ist alles andere als chancenlos.

B-JUGEND VERBANDSSTAFFEL

TSG Balingen – VfL Herrenberg (Sonntag, 11 Uhr). Die Balinger U17 hat am Sonntagvormittag den Heimvorteil auf ihrer Seite. Gegen den VfL Pfullingen stand zuletzt hinten, wie vorne die Null. Die Gäste aus Herrenberg stehen nach zwei Partien auf Platz elf in der Tabelle. Wenn der Balinger Offensivmotor ins Laufen kommen sollte, müssen sich die Gäste warm anziehen. Die Chancen auf einem Sieg auf dem heimischen Kunstrasen stehen gut.