2 Voll besetzt und bunt durchmischt: Am Jugendforum in der Festhalle beteiligten sich Schüler aus ganz Albstadt. Foto: Drews

Was bewegt die Jugend in Albstadt? Beim Jugendforum haben Kinder und Jugendliche Ideen, Anregungen und Wünsche gesammelt, um sie anschließend der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat zu präsentieren.















Albstadt - Mehr Mülleimer, neue Spielplätze, Raucherecken an Schulen, außerdem digitale Wandtafeln und bessere Schul- und Busverbindungen: Von allen Seiten und aus den verschiedensten Lebensbereichen kamen die Ideen und Wünsche, welche die zahlreichen Jugendlichen in der Ebinger Festhalle vorbrachten.

Zuvor hatten sie sich in Arbeitsgruppen zusammengefunden, Ideen gesammelt und Plakate gestaltet, auf denen sie ihren Forderungen sichtbaren Ausdruck verliehen. Um Themen waren sie nicht verlegen – ein Hauptanliegen war die Mobilität in und um Albstadt und Umgebung: Bessere Busverbindungen, kürzere Anfahrtszeiten, mehr Haltestellen, mehr Sicherheit auf den Straßen – unter anderem mehr Blitzer – standen ganz oben auf der Wunschliste, öffentliche Treffpunkte, beispielsweise in Parks, gleich darunter. Weitere Themen: Freizeitangebote, Sportplätze und Infrastruktur – anders als manche annahmen, waren mit letzterem Begriff nicht nur Häuser gemeint, sondern viel mehr, vom Fahrradweg bis zum Papierkorb. Mit digitaler Nachhilfe, besserem W-LAN und Tablets in den Schulen befasste sich die Gruppe "Digitalisierung", mit Naturschutzgebieten, recycelbaren Verpackungen, der Vermüllung des Straßenraums und vielem anderem mehr die Gruppe Umwelt.

Damit kein falscher Eindruck entsteht – eine schnelle Umfrage zu Beginn der Veranstaltung hatte ergeben, dass sich die Mehrheit der anwesenden Jugendlichen in Albstadt wohl und gut aufgehoben fühlt. Guter Lebensstandard, Natur, diverse Freizeitangebote – und sauber sei es im Großen und Ganzen auch in der Stadt, stellte Torsten Hofmann, der Chef des städtischen Kinder- und Jugendbüros, fest und freute sich ganz besonders darüber, dass ein Schüler Albstadt als "sehr multikulturell" empfand. Hatte er denn nicht recht? War die Veranstaltung nicht der beste Beweis? "Es gibt hier eine enorme Durchmischung der Gruppen. Alle Schulen sind vertreten und die Beteiligung der Jugendlichen ist groß. Das ist toll!"

Überhaupt könne, wenn Bilanz gezogen wird, auch dieses Jugendforum auf der Habenseite verbucht werden. Anderswo werde der Dialog mit der Jugend delegiert; in Albstadt stehe die Führungsspitze des Rathauses – Oberbürgermeister und beide Bürgermeister – geschlossen zur Verfügung. "Das ist ein echtes Zeichen von Wertschätzung!"

Das findet auch Sozialpädagogin Carina Neumann, zuständige Frau für Jugendbeteiligung. Sie gehe ohne vorgefasste Erwartungen und Zielvorgaben an diesen Tag heran, sagt sie – "aber ich habe mich sehr auf ihn gefreut". Und sie wurde nicht enttäuscht: "Die Stimmung war von Anfang an prima, es gab richtig viele Anmeldungen, und alle Kinder sind motiviert und eifrig bei der Sache."

Konzelmann: Ohne Euch müssten wir auf Verdacht planen

Entsprechend positiv fielen die Rückmeldungen der Erwachsenen aus. "Das hat Spaß gemacht!", gab am Ende Bürgermeister Steve Mall zu Protokoll, und Oberbürgermeister Klaus Konzelmann pflichtete ihm bei: "Sonst sitzen wir ja nur am Tisch, planen auf Verdacht und hoffen, dass wir das Richtige tun. Hier haben wir heute ein großes Feedback, bekommen Anregungen und erfahren, was Euch jungen Leuten wichtig ist."

Kein Wunder, dass die Erwatungen groß sind. "Ich finde es cool, dass wir unsere Meinung hier sagen konnten", resümierte eine Schülerin im abschließenden Stuhlkreis. "Jetzt hoffe ich, dass auch wirklich etwas davon umgesetzt wird." Das könne sie, versichert der Oberbürgermeister: Nach dem Jugendforum 2019 seien beispielsweise Bolzplätze saniert und ein Abenteuerspielplatz gebaut worden. Und eine Open-Air-Sporthalle sei auch in Planung.

Wie geht es denn nun weiter? "Natürlich braucht das alles ein bisschen Zeit", räumt Carina Neumann ein. "Ihr müsst Geduld haben – aber trotzdem dranbleiben!" Neumanns Angebot: Sie habe Listen vorbereitet, auf denen die jungen Leute ihre Kontaktdaten neben den Themen eintragen könnten, die sie interessieren. "Dann können wir Termine vereinbaren und uns treffen, um an Euren Ideen weiterzuarbeiten."

Außerdem könnten die Jugendlichen in den Ausschuss für Soziales, Kultur, Schule und Sport kommen, wenn dort die Ergebnisse des Jugendforums vorgestellt werden. Sozusagen als Ausrufezeichen. "Wir müssen uns einsetzen", stimmte ihr ein Mädchen zu. "Schließlich sind wir ja die Zukunft."