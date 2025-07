Bei der Robo-Regio-Challenge des Jugendforschungszentrums Nagold traten 18 Schüler in sieben Teams gegeneinander an – das ist ein neuer Teilnehmerrekord.

Zum dritten Mal bat das Jugendforschungszentrum in Nagold zur Robo-Regio-Challenge, und drei Schulen entsandten sieben Teams. Die 18 Schülerinnen und Schüler stellten ihr Können in den Bereichen Robotik, Kreativität und Teamarbeit eindrucksvoll unter Beweis.

Im Untergeschoss des Jugendforschungszentrums warteten bereits vorbereitete Arbeitsplätze mit Stromanschlüssen sowie T-Shirts für die Teilnehmenden. Ein reichhaltiges Frühstücksbuffet in der Ideenwerkstatt sorgte für einen guten Start in den Tag. Nach den ersten Testfahrten im Labyrinth begann der spannende Wettbewerb.

In der ersten Wettbewerbsrunde mussten die Roboter einen bekannten Weg möglichst schnell hinter sich bringen. Jedes Team hatte zwei Versuche, wobei der schnellere zählte. Die Zwischenstände lagen dicht beieinander: Das Team SGH 2 vom Schickhardt-Gymnasium Herrenberg führte mit einer Zeit von nur 18 Sekunden, dicht gefolgt von SGH 1 (21 Sekunden) und Spidi Robotik von der Gemeinschaftsschule Jettingen mit 24 Sekunden.

Teams müssen umbauen

Im zweiten Teil des Wettbewerbs mussten die Teams ihren Roboter so umbauen und programmieren, dass dieser Farbpunkte an den Labyrinthwänden erkennen und korrekt benennen konnte. Innerhalb von 45 Minuten entstanden beeindruckende technische Lösungen. Während Eltern und Gäste sich bei Kaffee und Kuchen stärkten, tüftelten die Teams konzentriert an ihren Robotern.

Die Auswertung der zweiten Runde brachte Spannung ins Spiel: SGH 2 und Spidi Robotik lagen nun punktgleich vorne, gefolgt von Die Zwei E’s vom Otto-Hahn-Gymnasium Nagold auf Platz drei. Um zu klären, wer gewonnen hat, mussten die beiden Führenden eine Zusatzaufgabe bewältigen: Der Roboter sollte vor einem Hindernis anhalten, hupen und nach dessen Entfernung weiterfahren.

Pokale für die besten drei Teams

Das Team SGH 2 meisterte diese Aufgabe souverän und sicherte sich damit verdient den Gesamtsieg der Robo-Regio-Challenge 2025. Spidi Robotik belegte bei ihrer ersten Teilnahme einen hervorragenden zweiten Platz. Auf dem dritten Platz landete Die Zwei E’s, das einzige reine Mädchenteam – ein toller Erfolg für das Otto-Hahn-Gymnasium Nagold.

Bei der Siegerehrung erhielten alle Teilnehmenden Urkunden und gelaserte Schlüsselanhänger. Die drei besten Teams wurden mit Pokalen geehrt. Schon jetzt freut sich das Jugendforschungszentrum auf die nächste Robo-Regio-Challenge im Sommer 2026 – vielleicht ja mit noch mehr teilnehmenden Schulen aus der Region.

Ergebnisse

Die Platzierungen:

1. SGH 2 (Schickhardt-Gymnasium Herrenberg) – 21 Punkte; 2. Spidi Robotik (GMS Jettingen) – 20 Punkte; Die Zwei E’s (OHG Nagold) – 18 Punkte; ROBO 3.0 – 17 Punkte; Flotter Roboter – 16 Punkte; SGH 1 – 9 Punkte; Jugendforschungszentrum Pforzheim – 6 Punkte; Der kleine Oddo – 4 Punkte.