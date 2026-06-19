Jugendforschungszentrum Nagold : Kinderuni steht auf dem Wunschzettel

Das Jugendforschungszentrum Nagold hat viel erreicht, aber auch noch viel vor. Das wurde bei der Hauptversammlung deutlich.
Im Rahmen der diesjährigen Hauptversammlung des Jugendforschungszentrums Schwarzwald-Schönbuch (JFZ) konnten die Verantwortlichen auf ein erfolgreiches Jahr mit zahlreichen Projekten, Wettbewerben und Kooperationen zurückblicken. Die Mitglieder entlasteten den Vorstand einstimmig und würdigten damit die geleistete Arbeit sowie die positive Entwicklung der Einrichtung, heißt es in der Pressemitteilung.