Jugendforschungszentrum Nagold : Kinderuni steht auf dem Wunschzettel

Das Jugendforschungszentrum Nagold hat viel erreicht, aber auch noch viel vor. Das wurde bei der Hauptversammlung deutlich.

Im Rahmen der diesjährigen Hauptversammlung des Jugendforschungszentrums Schwarzwald-Schönbuch (JFZ) konnten die Verantwortlichen auf ein erfolgreiches Jahr mit zahlreichen Projekten, Wettbewerben und Kooperationen zurückblicken. Die Mitglieder entlasteten den Vorstand einstimmig und würdigten damit die geleistete Arbeit sowie die positive Entwicklung der Einrichtung, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Sitzungsleitung übernahm Frank Esslinger, stellvertretender Marktdirektor der Sparkasse Pforzheim Calw, in Vertretung von Oberbürgermeister Jürgen Großmann. Im Verlauf der Versammlung konnte Oberbürgermeister Großmann persönlich dazustoßen und die Arbeit des Jugendforschungszentrums würdigen.

Erfolge bei Wettbewerben und Projekten

Im Bericht des Vorstands stellten Helmut Günther, Gerd Heckel, Daniela Riegsinger und Barbara Renz die vielfältigen Aktivitäten des vergangenen Jahres vor. Einen Schwerpunkt bildeten die Erfolge bei Wettbewerben und Projekten. Besonders hervorgehoben wurden die Teilnahme am Regionalwettbewerb „Jugend forscht“, die Robo Regio Challenge, Ferienprogramme sowie erfolgreiche Kooperationen mit Unternehmen und Institutionen.

Einrichtung bringt sich vielseitig ein

Im Bereich Bildung und Nachwuchsförderung konnte das Jugendforschungszentrum seine Zusammenarbeit mit Schulen und Bildungseinrichtungen weiter ausbauen. So wurden unter anderem die DigiMINT-AG weiter ausgebaut, Projekttage mit Schulen durchgeführt sowie die Mathenacht in Kooperation mit Katharina Steiner vom Otto-Hahn-Gymnasium organisiert.

Eine wichtige Rolle spielte erneut die Öffentlichkeitsarbeit. Das JFZ beteiligte sich an der MINT-Nacht in Althengstett, veranstaltete einen Tag der offenen Tür und arbeitet bereits an der Planung einer Kinderuni in Mötzingen. Darüber hinaus präsentierte sich das Zentrum bei zahlreichen Veranstaltungen und Messen, darunter die Lange Nacht der Wissenschaft an der Hochschule Pforzheim, der Jugend-forscht-Regionalwettbewerb Pforzheim/Enz, der Karrieretag von Herbstreith & Fox, die Do.IT-Azubimesse bei Innotec Pforzheim, das Weihnachtsprogramm der Sparkasse sowie der Tag der Vereine.

Auch das Netzwerk des Jugendforschungszentrums wurde weiter gestärkt. Zu den Höhepunkten zählten die Mitwirkung an den Smart City Days im Reuchlinhaus, der Besuch einer nepalesischen Delegation sowie Exkursionen zum Entwicklungszentrum von Porsche in Weissach, zum Fraunhofer-Institut ISE und zur Firma M10 Solarequipment in Freiburg. Weitere Programmpunkte waren Besuche bei Waldbike Calw und SMP Fahrzeugsicherheit.

Erfolgreiche Zertifizierung

Im Bereich Qualität und Organisation berichtete das Leitungsteam über die erfolgreiche Zertifizierung des Jugendforschungszentrums, Schulungen zur Arbeitssicherheit, die Entwicklung des Kinderschutzkonzepts sowie den Ausbau des erweiterten Leitungsteams.

20-jähriges Bestehen im Jahr 2027

Mit Blick auf das Jahr 2027 stehen die nachhaltige Weiterentwicklung des Jugendforschungszentrums, die Intensivierung der Zusammenarbeit mit Unternehmen sowie ein besonderes Jubiläum im Mittelpunkt: Das Jugendforschungszentrum wird sein 20-jähriges Bestehen feiern.

Die Hauptversammlung machte deutlich, dass das Jugendforschungszentrum mit seinem Engagement für MINT-Bildung, Nachwuchsförderung und innovative Projekte weiterhin eine wichtige Rolle in der Region spielt.