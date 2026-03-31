Jugendförderverein Zollernalbkreis: Damit Kinder eine Zukunft haben

Helfen – gerade dann, wenn alles nicht einfach ist. Seit über 40 Jahren unterstützt der Jugendförderverein Zollernalbkreis Kinder, Jugendliche und Familien.
Man darf keinen verlieren.“ Es ist ein Satz, der vieles aussagt. Niemanden verlieren – das bedeutet, für Kinder, Jugendliche und deren Familien da zu sein. In Situationen, in denen das Leben kein Zuckerschlecken, sondern vielmehr eine Herausforderung ist. Für den Jugendförderverein Zollernalbkreis ist dies seit über 40 Jahren gleichermaßen Auftrag wie Berufung.