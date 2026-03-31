Jugendförderverein Zollernalbkreis: Damit Kinder eine Zukunft haben

Helfen – gerade dann, wenn alles nicht einfach ist. Seit über 40 Jahren unterstützt der Jugendförderverein Zollernalbkreis Kinder, Jugendliche und Familien.

Man darf keinen verlieren.“ Es ist ein Satz, der vieles aussagt. Niemanden verlieren – das bedeutet, für Kinder, Jugendliche und deren Familien da zu sein. In Situationen, in denen das Leben kein Zuckerschlecken, sondern vielmehr eine Herausforderung ist. Für den Jugendförderverein Zollernalbkreis ist dies seit über 40 Jahren gleichermaßen Auftrag wie Berufung.

Den Stein sprichwörtlich ins Rollen brachten damals aktive Sozialarbeiterinnen, die etwas bewegen wollten; die die Not der Familien gesehen haben, die durch sämtliche Raster fielen.

Gemeinsam mit weiteren engagierten Menschen aus dem Zollernalbkreis hoben sie 1984 den Jugendförderverein aus der Taufe. Ein Jahr später erfolgte der Eintrag als gemeinnütziger Verein im Vereinsregister und seit 1992 ist er anerkannter freier Träger der Jugendhilfe.

Seit Beginn Kurse angeboten

Neben der Unterstützung von Familien in finanzieller Not wurden, wie Vorstandsmitglied Magdalena Dieringer berichtet, schon in den Anfangsjahren Soziale Trainingskurse für straffällig gewordene Jugendliche angeboten. „Anstelle von Arrest setzen wir auf ambulante Hilfe“, erklärt Diplom-Sozialpädagogin Uschi Groß.

Sie ist eine der zehn hauptamtlich tätigen sozialpädagogischen Fachkräfte, die der Verein mit Sitz in Balingen neben zwei Honorarkräften und zwei Verwaltungsfachkräften aktuell beschäftigt.

Die Vereinsgeschäfte werden ehrenamtlich geführt

Die Vereinsgeschäfte werden indes von einem von der Mitgliederversammlung gewählten Vorstand und Beirat ehrenamtlich geführt. Und die geschäftsführenden Aufgaben liegen seit Mai 2015 in den Händen von Ingrid Musen.

2025 konnte der Jugendförderverein Zollernalbkreis sein 40-jähriges Bestehen feiern. Ein schöner Grund, um die vier Jahrzehnte Revue passieren zu lassen. Aber auch, um den Blick in die Zukunft zu richten.

„Von Anfang an haben wir geschlechtsbezogen gearbeitet. Das war ein Novum“, berichtet Josef Huber, der als ehrenamtlicher Beirat tätig ist. Und schon damals, schickt er hinterher, habe man auf „Selbstwirksamkeit“, sprich auf das Erkennen der eigenen Ressourcen und das Stärken des Selbstbewusstseins gesetzt.

Förderung vorhandener Fähigkeiten spielt eine große Rolle

Die Förderung vorhandener Fähigkeiten spielt bis heute eine große Rolle – etwa bei der Intensiven Sozialpädagogischen Einzelbetreuung (ISE) für junge Menschen in Krisensituationen, einem von vielen Arbeitsfeldern, die sich im Laufe der Zeit im Bereich der Jugendhilfe etabliert haben.

Zu den Angeboten der Sozialen Gruppenarbeit gehört neben einer Gruppe für Jungs auch eine für Mädchen. Beide wurden im vergangenen Jahr in den schulischen Kontext verlagert. Und im Fokus der Betreuungsanweisung steht die Aufarbeitung von Straftaten. Liegt der Blick dabei auf den Jugendlichen, richtet er sich bei der Sozialpädagogischen Familienhilfe, wie der Name schon sagt, auf die Familie, die in ihrem gewohnten Lebensumfeld bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, Erziehungsfragen und Krisen unterstützt wird.

Bedarf steigt stetig

Hier steigt, weiß Ingrid Musen, stetig der Bedarf, wozu nicht zuletzt auch die Corona-Pandemie beigetragen habe. Die Rechte und der Schutz des Kindes stehen bei der Verfahrensbeistandschaft im Mittelpunkt, während der Begleitete Umgang der Unterstützung des Umgangsrechts zwischen Kindern und deren Eltern dient.

Eines der neuesten Angebote des Vereins ist das sogenannte Teilhabecoaching (Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung plus Schulbegleitung), das jungen Menschen, die aufgrund seelischer oder sozialer Belastungen besonderer Hilfe bedürfen, soziale Teilhabe ermöglicht und sie in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung unterstützen soll.

Dankbar für Spenden

Der zweite große Bereich des Jugendfördervereins ist neben der Jugendhilfe die Fachberatung Kindertagespflege. Aktuell werden im Zollernalbkreis 265 Kinder von 65 Tageseltern betreut. Zu den Aufgaben des Vereins gehört unter anderem, Kindertagespflegepersonen zu gewinnen und diese entsprechend zu qualifizieren und fortzubilden. Neu ist die Qualifizierung von Zusatzkräften in Kindertageseinrichtungen. Die pädagogischen Fachkräfteteams, die dort tätig sind, werden zunehmend von Menschen unterstützt, die aus ganz anderen Berufsfeldern und Lebenswelten kommen. Wie Referentin Silvia Gmelin erklärt, werden diesen Zusatzkräften im Rahmen der Qualifizierung Grundlagen aus den Bereichen Pädagogik, Recht und Kommunikation vermittelt.

In mehr als 40 Jahren des Bestehens des Jugendfördervereins hat sich also vieles getan. Und was ist der Fahrplan für die Zukunft? Kreativ und neugierig bleiben, nicht den Kopf in den Sand stecken und neue Ideen entwickeln, bringt es die erste Vorsitzende Margit Mauser auf den Punkt.

Doch bei allem Engagement: Damit Projekte realisiert werden können, muss die notwendige Finanzierung gegeben sein. Der Jugendförderverein freut sich deshalb sehr über Spenden, die es den Verantwortlichen ermöglichen, auch weiterhin alles dafür zu tun, dass Kinder und Jugendliche eine gute Zukunft haben.