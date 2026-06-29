Jugendfeuerwehr Zollernalbkreis: Auch ohne Prüfungen und trotz Hitze ein großartiges Fest

Das sehr warme Jugendfeuerwehrtreffen des Zollernalbkreises in Burladingen verlief mit – und wegen Ausfällen – ereignisreich. Aber ohne Komplikationen.
Die Leistungsprüfungen wurden in letzter Minute abgesagt. Es erschien den Verantwortlichen zuletzt doch zu risikoreich, die jungen Leute in Kampfmontur und behelmt in dieser Hitze antreten zu lassen. Die aus dem gesamten Zollernalbkreis angereisten Mannschaften durften also beim Kreisjugendfeuerwehrfest in Burladingen im bereits am Freitag aufgebauten Lager im Tiefentalstadion in ihren Zelten verbleiben – ganz „gechillt“, im Schatten von Planen, unweit von Wasserbassins, in die sie zur Abkühlung hüpfen konnten.