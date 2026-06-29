Jugendfeuerwehr Zollernalbkreis: Auch ohne Prüfungen und trotz Hitze ein großartiges Fest

Das sehr warme Jugendfeuerwehrtreffen des Zollernalbkreises in Burladingen verlief mit – und wegen Ausfällen – ereignisreich. Aber ohne Komplikationen.

Die Leistungsprüfungen wurden in letzter Minute abgesagt. Es erschien den Verantwortlichen zuletzt doch zu risikoreich, die jungen Leute in Kampfmontur und behelmt in dieser Hitze antreten zu lassen. Die aus dem gesamten Zollernalbkreis angereisten Mannschaften durften also beim Kreisjugendfeuerwehrfest in Burladingen im bereits am Freitag aufgebauten Lager im Tiefentalstadion in ihren Zelten verbleiben – ganz „gechillt“, im Schatten von Planen, unweit von Wasserbassins, in die sie zur Abkühlung hüpfen konnten.

Die Kinderolympiade wurde am Samstagmittag trotzdem ausgetragen. Dabei verlangten die Betreuer den jungen Leuten keine allzu großen körperlichen Leistungen ab. Viel Wasser war im Spiel. Insgesamt handelte es sich um ein fröhlich-erfrischendes Spektakel.

Ebenfalls kurzfristig abgesagt wurde der Festakt am Samstagnachmittag im Rahmen des Seniorennachmittages. Weil es zum einen zu heiß war, und zum anderen sich wegen der drückenden Wärme kaum Gäste im Zelt eingefunden hatten. Schade!

Stadt gratuliert zum 40-jährigen Bestehen

Die neu gegründete Gruppe der Burladinger „Löschlöwen“ stellte sich dennoch vor, nämlich mit einem Tanz. Josef Pfister, der stellvertretende Bürgermeister der Stadt, gratulierte der Wehr zur Gründung der Gruppe und zum 40-jährigen Bestehen der Jugendfeuerwehr Burladingen.

Die Burladinger „Löschlöwen“ stellten sich mit einem Tanz vor. Foto: Matthias Badura

Aufmerksamkeit für die „Löschlöwen“. Foto: Matthias Badura

Burladingens Gesamtkommandant Manuel Kehrer nahm das Lob und eine Gratulationsurkunde der Stadt Burladingen dankend entgegen. Es habe innerhalb der Wehr, verriet er, auch Bedenken gegeben, aber die Entscheidung zugunsten der Gründung der „Löschlöwen“ sei die richtige gewesen.

Die elfköpfige Brass-Band „ob8blech“ sorgte mit Ballermann-Hits und Rock-Klassikern für beste Stimmung. Foto: Matthias Badura

Sie hatten sichtlich viel Spaß. Foto: Matthias Badura

„ob8blech“ – den Namen sollte man sich merken

Leichte Sorge: Wie würde der Abend mit der Brass-Band „ob8blech“ besucht sein? Antwort: Er war gut besucht und die Stimmung, die die elfköpfige Gruppe im Zelt entfachte, hervorragend. Die Band bot Schlager, Ballermann-Hits und Rockklassiker von Tina Turner bis Helene Fischer. Das Publikum ging mit. Und nicht nur an den Tischen, sondern auch auf (!) den Tischen.

Und diese Gruppe hier auch. Foto: Matthias Badura

Ein actionreicher Gottesdienst

Den Festgottesdienst am Sonntagmorgen zelebrierten der katholische Geistliche Albert Striet und sein evangelischer Amtsbruder Christian Schmitt aus Burladingen. Die beiden ließen die Gläubigen mitklatschen und wechselweise mitsingen. Es war ein, neudeutsch gesagt, „actionreicher“ Gottesdienst.

Unsere Empfehlung für Sie Kreisjugendfeuerwehrtag Betreuer sind auf Hitzeschlacht vorbereitet Zum Kreisjugendfeuerwehrtag werden sich annähernd 500 Jugendliche auf dem Gelände im Burladinger Tiefentalstadion tummeln, ein Teil davon legt Prüfungen ab.

Das gefiel dem Publikum und insbesondere den Jugendlichen. Am Schluss weihte Striet die beiden jüngst beschafften neuen Fahrzeuge der Burladinger Wehr. Jedoch nicht mit Wasser aus einem Kelch, sondern mit Nass aus einer Feuerwehrsspritze. Auch die zahlreichen Umstehenden bekamen davon einen ordentlichen Teil ab.

Pfarrer Striet weihte, unterstützt von seinem evangelischen Amtskollegen Christian Schmitt, die beiden neu in Dienst genommenen Fahrzeuge der Burladinger Wehr. Foto: Matthias Badura

Das Weihwasser, meinte Striet, mache die Fahrzeuge natürlich nicht zu einer „heiligen Sache“, aber es gebe ihnen doch die „Hoffnung“ mit auf den Weg, dass die Kräfte, die mit ihnen fahren, unbeschadet aus ihren Einsätzen zurückkehren.

Und wo war der Bürgermeister? Er hat geheiratet!

Burladingens Bürgermeister

Davide Licht grüßte die Anwesenden des Kreisjugendfeuerwehrtreffens am Samstagnachmittag mit einer Videobotschaft. Grund, warum das Stadtoberhaupt nicht persönlich anwesend war: Licht schloss am Freitagnachmittag den Bund der Ehe mit seiner langjährigen Partnerin Tina Schmid und begab sich anschließend auf eine Kurz-Hochzeitsreise. Den standesamtlichen Akt im Rathaus der Stadt vollzog Stettens Ortsvorsteherin Sandra Schäfer. Naheliegend, denn: Das Paar gedenkt, sich in Stetten, woher Tima Schmid stammt, baulich niederzulassen. Die Trauung war nicht offiziell verkündet worden, aber auch nicht geheim. Eingeladen waren der engere Familienkreis und Rathausmitarbeiter; Freunde und Bekannte nahmen sich die Freiheit, nach dem offiziellen Akt zu gratulieren. Die kirchliche Trauung, so der Bürgermeister, werde im kommenden Jahr im großen Rahmen gefeiert.