Jugendfeuerwehr Schramberg: 24-Stunden-Übung in der ganzen Stadt

Nicht immer „nur“ wie alle 14 Tage mittwochs am Gerätehaus, sondern einmal im ganzen Stadtgebiet, übt die Jugendfeuerwehr Einsätze – mit Unterstützung der erwachsenen Kollegen, die beispielsweise für das Fahren und weitere unterstützende Hilfen einfach rechtlich auch erforderlich sind. Start der 24-Stunden-Übung der Jugendfeuerwehr ist am Freitag, 13. September, um 17 Uhr. Dauern wird das Ganze dann bis Samstag, 14. September, 18 Uhr.

Untergebracht sind die rund 25 Jugendlichen in dieser Zeit im Gerätehaus Sulgen, weil sich das baulich für diese Aktion anbietet.

Lesen Sie auch

Von dort aus ist auch jeweils Start zu den Einsätzen, die tagsüber auch mit Sondersignal gefahren werden, wie Stadtbrandmeister Patrick Wöhrle sagt. Nachts seien die jungen Wehrleute dann ohne „Martinshorn“ unterwegs.

Mitmachen ist möglich

Jugendliche, die Interesse haben, künftig bei der Jugendfeuerwehr dabei zu sein, sind darüber hinaus eingeladen, mittwochs 14-tägig zu den jeweiligen Gerätehäusern in den Stadtteilen zu kommen oder sich zuvor an Jugendfeuerwehrleiter Alexander Maurer, Telefon 0170/4 06 49 19, zu wenden. Dies ist auch per E-Mail unter jugend@feuerwehr-schramberg.de möglich.

Die Proben ist immer in der Zeit von 17.30 bis 19.30 Uhr.