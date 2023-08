1 Die Jugendfeuerwehr Rosenfeld trifft sich zweiten Donnerstag um 19 Uhr für ihre Übungsstunde. Foto: Ziegler

Die Freiwillige Feuerwehr ist in den ländlichen Regionen besonders wichtig für die Bevölkerung. In der Jugendfeuerwehr Rosenfeld bilden aktive Wehrmänner den Nachwuchs aus. Bei einer Übungsstunde zeigt sich wie engagiert sowohl die Jugendlichen als auch die Leiter sind.









„Alle ordentlich antreten“, ruft Jugendleiter Simon Schüehle und alle Jugendlichen stellen sich in Zweierreihen in der Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuerwehr Rosenfeld auf. Hier trifft sich die Jugendfeuerwehr Rosenfeld jeden zweiten Donnerstag um 19 Uhr für ihre Übungsstunde. Dabei sind die Jugendlichen in zwei Gruppen eingeteilt.