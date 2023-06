Während der Corona-Pandemie wurde der Raum vom Team der Apotheke als Testzentrum genutzt und war deshalb für die Jugendfeuerwehrmitglieder nicht mehr nutzbar.

Im Gegenzug stellten die Aktiven der Wehr während dieser Zeit dem Feuerwehrnachwuchs ihren Kameradschaftsraum zur Verfügung. Tuchel warf dem Schultes, den früheren Bundespräsidenten Roman Herzog zitierend, vor: „Wer politische Gegensätze durch Kungelei im Hinterzimmer lösen will, schadet dem Vertrauen in unsere Demokratie.“

„Versprechen gebrochen“

Zudem warf die Jugendfeuerwehr im Schriftführerbericht dem Bürgermeister vor, sein bei der Mitgliederversammlung im Mai 2022 gegebenes Versprechen, wonach alles getan werde, damit der Jugendraum nicht wieder zweckentfremdet werde, gebrochen zu haben. „Gerade Lokalpolitiker werden an ihren Taten gemessen“, so Tuchel und verurteilte zudem Äußerungen „seitens Gemeindemitarbeitern und leider offensichtlich auch seitens von Apothekenmitarbeitern“ auf das Schärfste. „Eine Aufarbeitung und Klärung bestimmter Aussagen stehen leider immer noch aus“, sagte Tuchel.

Bürgermeister weist Kritik zurück

Kritik zurückgewiesen

Die Kritik kam bei Ragg und bei Feuerwehrmann und Gemeinderat Siegfried Reich nicht gut an. „Mir ist es ein wichtiges Anliegen, dass der hier erweckte Eindruck so nicht stehen bleibt“, betonte Martin Ragg. Die Gemeinde sei dem Apotheker Peter Skopek „unendlich dankbar“, dass er mit seinem Team das Testzentrum direkt neben den Apothekenräumen aufgebaut und betreut habe. „Ihr seid die Zukunft“, so Ragg direkt an die Jugendwehrmitglieder gerichtet und um Verständnis für die damalige Situation werbend. „Wir haben uns die Entscheidung nicht einfach gemacht. Das wissen auch die, die sich für euch eingesetzt haben“, so Ragg weiter.

Raum für alle

Der Jugendraum sei zudem nicht für den Selbstzweck da, sondern ein öffentliches Gebäude für die ganze Bürgerschaft. „Damals musste eine solche Entscheidung getroffen werden“, sagte Ragg. Er warb dafür, gemeinsam nach vorne zu schauen.

Siegfried Reich, der als Gemeinderat die Entscheidung mitgetragen hatte, sagte, dass die Gesellschaft bei Szenarien wie der Pandemie zusammenstehen müsse. Die Gemeinde habe einen Raum für ein Impf- und Testzentrum gebraucht. „Damals ging es nicht anders, und es galt das Wichtigste vom Wichtigen zu unterscheiden.“

Zudem erinnerte er daran, dass die Kinder und Jugendlichen damals nicht einmal zur Schule gehen durften und demzufolge auch den Jugendraum gar nicht hätten nutzen dürfen.

„Beide Seiten sehen“

Reinhold Engesser, Vorsitzender des Kreisfeuerverbandes, wies darauf hin, dass es grundsätzlich gut sei, sich für eine Sache einzusetzen und erinnerte sich an seine eigene 20-jährige Tätigkeit als Kommunalpolitiker. Damals sei seine Gemeinde mit einer Haushaltssperre belegt gewesen. Man habe viele unangenehme Entscheidungen treffen müssen, für die man dann, wie heute die Gemeindeverwaltung Niedereschach, Prügel habe einstecken müssen. Man müsse immer beiden Seiten sehen.

„Eine Hauptversammlung muss nicht immer als Glanz- und Gloriaveranstaltung gesehen werden. Kritik hat hier genauso eine Daseinsberechtigung“, so die Überzeugung Thomas Tuchels.