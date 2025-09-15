Jugendfeuerwehr Meßstetten: 24 Stunden, die es in sich hatten

Die Jugendfeuerwehr Meßstetten hat einen Dienst rund um die Uhr absolviert.
„Ehrensache! Ich bin dabei“. Unter dieses Motto hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 12. September sein „Bürgerfest des Bundespräsidenten“ im Park des Schlosses Bellevue in Berlin gestellt. Ein schönes Beispiel dafür, wie diese Parole andernorts praktisch umgesetzt wird, gab einen Tag später die Jugendfeuerwehr Meßstetten: Die Nachwuchswehrleute absolvierten einen 24-stündigen Dienst, der mit praktischen Übungen und Theorie angefüllt war und schließlich in einen gemeinsamen Nachtdienst mündete. Sie lösten ihre Aufgaben mit Bravour.