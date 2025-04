Die 24-Stundenübung und die gemeinsame Übung mit der Jugendfeuerwehr Vöhringen an der Panoramahalle in Holzhausen waren zur zwei Höhepunkte, die die junge Sulzer Wehr mit Bravour gemeistert haben.

Der scheidende Jugendwart Martin Lutz blickte auf der Hauptversammlung der Jugendfeuerwehr Sulz noch einmal auf seine achtjährige Amtszeit zurück.

Mit über 60 Mitgliedern zählt die Jugendfeuerwehr nach wie vor zu den stärksten und aktivsten Jugendgruppen im Landkreis. In seinem Bericht ging Lutz auf die zahlreichen Höhepunkte des vergangenen Jahres ein.

„Es war eine großartige Zeit“

Besonders erwähnenswert waren der zweite und dritte Platz bei der Bildersuchfahrt in Aistaig, die Großübung der Kreisjugendfeuerwehren in Sulz an der Neckarhalle und der Realschule sowie die 24-Stundenübung im Juli, bei der die Jugendlichen verschiedene Einsatzszenarien durchspielten. Ein weiteres Highlight war die Hauptübung mit der Jugendfeuerwehr Vöhringen am 3. Oktober an der Panoramahalle in Holzhausen.

„Es war eine großartige Zeit, in der wir gemeinsam mit Euch viel erreichen konnten“, sagte Lutz, der sich in diesem Jahr nicht mehr zur Wahl als Jugendwart aufstellen ließ. Er wurde für seine langjährige Tätigkeit als Jugendwart gebührend verabschiedet und für sein herausragendes Engagement mit Dankesworten aus den Reihen der Feuerwehr und vom anwesenden Kreisjugendfeuerwehrwart Sebastian Roming geehrt.

Großes Engagement der Jugend

Im Anschluss an den Bericht des Jugendwarts stellte Kassier Lucas Schneiderhan das vergangene Kassenjahr der Jugendfeuerwehr vor. Auch die Schriftführer der Jugendgruppen, Nick Pfrepper (Gruppe 1) und Mark Leon Pander (Gruppe 2), gaben einen detaillierten Überblick über die vielfältigen Aktivitäten im vergangenen Jahr und einen Ausblick auf das anstehende Jahr, in dem wieder das Kreiszeltlager auf dem Programm stehen wird.

Bürgermeister Jens Keucher betonte die Bedeutung der Jugendfeuerwehr als Zukunft der Feuerwehr. Auch Kommandant Florian Karl bedankte sich bei den Jugendlichen für ihr großes Engagement und sprach den Stellenwert der Ausbildung des Feuerwehrnachwuchses an.

Wahlen und Auszeichnung

Weiter ging es mit dem Tagesordnungspunkt Wahlen. Einstimmig wurde Marc Trautewig zum neuen Jugendwart gewählt, welcher künftig das Amt von Martin Lutz übernehmen wird. Als stellvertretender Jugendwart bleibt Axel Frick weiterhin aktiv und wurde ebenfalls einstimmig gewählt.

Als Kassier wiedergewählt wurde Lucas Schneiderhan. Wiedergewählt in Gruppe 2 wurden Mark Leon Pander als Schriftführer und Danilo Leuze als Jugendgruppensprecher. In Gruppe 1 wurde als Jugendgruppensprecher neu gewählt Maximilian Eisele und als Schriftführer Paul Breitling.

Ein weiterer Punkt bei der Versammlung war die Verabschiedung von Johannes Umbrecht, welcher für seine über zehnjährige Tätigkeit bei der Jugendfeuerwehr Sulz ausgezeichnet wurde.

Hohe Übungsbeteiligung

Ende 2024 hatte Umbrecht seine langjährige Tätigkeit in der Jugendarbeit beendet. Kreisjugendwart Sebastian Roming zeichnete ihn für sein langjähriges Engagement mit der Ehrennadel der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg in Silber aus.

Im Anschluss wurden noch kleine Präsente an die Kinder und Jugendlichen überreicht, die sich durch ihre besonders hohe Übungsbeteiligung im vergangenen Jahr ausgezeichnet haben.