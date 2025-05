Unter den Augen von einigen hundert Zuschauern bewiesen sie ihr Können bei einer herausfordernden Übungsannahme.

Ausgangslage war, dass ein Autofahrer beim Vorbeifahren ein Feuer an einem Gartenhaus bemerkte. Durch den Schreck abgelenkt verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er prallte gegen einen Baum, wurde verletzt und ist zudem im Fahrzeug eingeklemmt.

Lesen Sie auch

Hocheffizientes Miteinander

Wie bereits am Vortag, als ihre Kameraden von der aktiven Wehr im Rahmen ihrer Hauptübung, routiniert und mit viel Geschick Verletzte und Eingeschlossene aus dem brennenden Rathaus retteten, griffen auch bei dieser Jugendübung die Aufgabenverteilungen wie Zahnräder ineinander. Was für den uneingeweihten Zuschauer wie ein wildes Durcheinander anmutet, ist in Wirklichkeit ein hocheffektives Miteinander der Gefahrenabwehr. Hier weiß jeder, was er machen muss und was der andere macht.

Aus zwei C-Rohren bekämpfte der Nachwuchs den Brand. Foto: Peter Morlok

Das fängt schon bei der Aufstellung der Fahrzeuge an und endet mit der Sicherung der Unfall- oder Brandstelle. So auch bei dieser Demonstration.

Menschenrettung hat Vorrang

Menschenrettung steht bei jedem Einsatz an oberste Stelle. Daher kümmerte sich eine Gruppe auch zuerst um den verunfallten Fahrer. Mit Hilfe eines hydraulischen Rettungsgerätes wurde der Fahrer aus dem Auto geholt und Erstversorgt.

Unsere Empfehlung für Sie Feuerwehr Fahrzeug HLF 20 – starkes Werkzeug für starke Retter Beim Tag der offenen Tür wurde das neue Hilfeleistungslöschfahrzeug feierlich geweiht und an die Feuerwehr übergeben – eine Investition in Sicherheit und Einsatzbereitschaft.

Dies geschah fast unbemerkt, denn die Konzentration der allermeisten Zuschauer lag beim lichterloh brennenden Gartenhäuschen, dessen Flammen meterhoch in den Nachmittagshimmel loderten und beim Löschen eine nahezu undurchdringbare Rauchwolke erzeugten.

Das brennende Gartenhäuschen ist gelöscht - die Zuschauer sind begeistert. Foto: Peter Morlok

Hier galt für die Truppe, die mit dem Tanklöschfahrzeug zur Brandstelle kam, zwei Handlungsstränge gleichzeitig abzuarbeiten. Auf der einen Seite eine schnelle und gezielte Brandbekämpfung einzuleiten und auf der anderen Seite eine stabile Wasserversorgung über einen Unterflurhydranten aufzubauen. Zwei Aufgabenbereiche, die unabdingbar zusammengehören und die unter Beachtung aller Sicherheitsmaßnahmen erledigt werden müssen.

Manöverkritik vom Gesamtkommandanten

Mit dieser Schau-Übung stellten die 15 Jugendlichen im Alter von neun bis 17 Jahren, die von neun Aktiven unter der Leitung von Jugendgruppenleiterin Anielle Plaz betreut und geschult werden, unter Beweis, wie gut ihr Ausbildungsstand ist. Klar, dass es danach von Gesamtkommandant Tobias Plaz anstatt einer Manöverkritik nur lobende Worte und von den vielen Zuschauern großen Applaus gab.