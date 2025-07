Viel Spaß und reichlich Infos beim Zeltlager in Geislingen

Reichlich Infos geboten waren beim Jugendfeuerwehr-Zeltlager in Geislingen, an dem über 460 Kinder, Jugendlichen, und Betreuer vergangenes Wochenende teilgenommen haben. Am Samstag kam noch die Kinderfeuerwehr mit über 120 Teilnehmern dazu.