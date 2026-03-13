Jugendfeuerwehr Häg-Ehrsberg: Jugendfeuerwehr freut sich über Neuzugänge

Einen Wechsel gab es bei der Jugendversammlung der Jugendfeuerwehr Häg-Ehrsberg: Ann-Kathrin Rümmele ist neue Jugendwartin.

Einen Wechsel gab es bei der Jugendversammlung der Jugendfeuerwehr Häg-Ehrsberg. Zunächst begrüßte Jugendwart Florian Kiefer Kommandant Wolfgang Köpfer, dessen Stellvertreter Heiko Frank und Patrick Köpfer sowie Bürgermeister Dirk Philipp. Schriftführerin Florentine Tittel verlas danach ihren Bericht, dem der Bericht des Kassenführers Johannes Berger folgte. Ihm wurde seitens der Kassenrevisoren Patrick Keller und Mathias Kiefer eine gute Kassenführung bescheinigt.

Rückblick Nach der Entlastung der Schriftführerin und des Kassenverwalters war der Bericht von Jugendwart Florian Kiefer an der Reihe. 29 Zusammenkünfte, davon 17 Proben fanden statt. Diverse Veranstaltungen wie Hauptversammlungen, Alteisensammlungen, St. Martinsumzug Absicherung, Weihnachtsfeier, Spielläufe und Ausschusssitzungen. Der Probenbesuch lag bei 82 Prozent. Mit Lars Jaschke, Frieda Heuwinkel und Urs Gersbacher konnte man drei Neuzugänge verbuchen. In die aktiven Reihen wechseln Jonas und Niklas Maier sowie Mathilda Tittel. Gestartet war man ins Jahr 2025 mit 16 Mitgliedern. Fünf jugendliche konnten für ihren guten Probenbesuch geehrt werden: Fabian Müller, Lina Albrecht, Jacob Ortlieb sowie Timo Rümmele und Ben Albrecht.

Wahlen

Da Florian Kiefer sein Amt abgab wurden als neue Jugendwartin Svenja Kiefer und als deren Stellvertreterin Ann-Kathrin Rümmele einstimmig gewählt.

Svenja Kiefer bedankte sich bei Florian Kiefer für seine Jahre als Jugendwart. Kommandant Wolfgang Köpfer sprach Dankesworte an die Jugendfeuerwehrleitung aus: „Es ist nicht mehr selbstverständlich so viel Zeit für ein Ehrenamt aufzubringen“. Bürgermeister Dirk Philipp bedankte sich ebenfalls beim scheidenden Jugendwart Florian Kiefer und betonte, dass die Leitung und die Helfer der Jugendfeuerwehr eine super Arbeit leisten.

Ausblick

Für die Jugendfeuerwehr stehen wieder zwei Alteisensammlungen an: Am 18. April und am 10. Oktober. Am Spiellauf am 13. Juni in Malsburg-Marzell nimmt man teil, und die Termine für Lehrgangsteilnahmen und weitere Folgen.