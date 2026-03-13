Jugendfeuerwehr Häg-Ehrsberg: Jugendfeuerwehr freut sich über Neuzugänge

Einen Wechsel gab es bei der Jugendversammlung der Jugendfeuerwehr Häg-Ehrsberg: Ann-Kathrin Rümmele ist neue Jugendwartin.
Einen Wechsel gab es bei der Jugendversammlung der Jugendfeuerwehr Häg-Ehrsberg. Zunächst begrüßte Jugendwart Florian Kiefer Kommandant Wolfgang Köpfer, dessen Stellvertreter Heiko Frank und Patrick Köpfer sowie Bürgermeister Dirk Philipp. Schriftführerin Florentine Tittel verlas danach ihren Bericht, dem der Bericht des Kassenführers Johannes Berger folgte. Ihm wurde seitens der Kassenrevisoren Patrick Keller und Mathias Kiefer eine gute Kassenführung bescheinigt.