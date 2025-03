Jugendfeuerwehr Grosselfingen: Mehr Neumitglieder sind das Ziel

Die Jugendfeuerwehr Grosselfingen hatte zum 31. Dezember 2024 14 Mitglieder. Das berichtete Jugendfeuerwehrwartin Melanie Flieg bei der Hauptversammlung im Saal des Feuerwehrhauses am Montag dieser Woche. Um neue Mitglieder zu werben, hat die Jugendleitung eine ganze Reihe von Aktivitäten geplant. Dazu gehören ein Infoabend, Besuche in vierter Klasse und Kindergarten, ein Tag der offenen Tür, ein Zeltlager und ein Übungsdienst mit originellem Konzept. Ziel ist, zwei bis drei Neumitglieder zu gewinnen.

Rückblick

Im vergangenen Jahr fanden 19 Übungsdienste statt. Neben einigen Übungsdiensten zum Einstieg in die Theorie der Feuerwehrtechnik, hat die Jugendfeuerwehr eine Altpapiersammlung veranstaltet. Beim Sommerabschluss genossen alle frisch Gegrilltes und die Wasserschlacht. Auch wurde für den Weihnachtsweg eine Station gestaltet und eine Bewirtung an der Schutzhütte übernommen.

Wahlergebnisse

Für zwei Jahre gewählt: Schriftführer: Raphael Schuster, Jugendsprecher: Jayden Baumann und Florian Buck.

Ausblick

Dieses Jahr feiert die Jugendfeuerwehr Grosselfingen ihr 30-jähriges Bestehen; wirkt an der Hauptübung am 28. Juni mit, ebenso wie an der Zollerübung am 27. September und am Waldweihnachtsweg. Ein Zeltlager soll vom 18. bis 20. Juli stattfinden.

Würdigungen

Für guten Probenbesuch wurden geehrt: erster Platz: Jayden Baumann, zweiter Platz: Florian Buck, Richard Kopp, Denni King, Alessandro Beilard, dritter Platz: Bastian Koch.