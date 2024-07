1 Großer Andrang herrscht am Blaulichttag bei der Jugendfeuerwehr. Bald steht schon wieder ein Feuerwehr-Tag für die Jugend an. Foto: Roger Müller

Die Donaueschinger Jugendwehr wird 50 Jahre alt, das wird gefeiert: Zum Festwochenende werden 480 Jugendliche erwartet. Neben dem Kreisjugendfeuerwehrzeltlager gibt es auch einiges an Programm für die jungen Helfer in Ausbildung.









Es bahnt sich etwas Großes an in Donaueschingen. Knapp 500 Jugendliche von zehn bis 18 Jahren aus dem gesamten Landkreis kommen an den Donauursprung, um hier ein großes Lager aufzuschlagen.