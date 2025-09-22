Jugendfeuerwehr aus Hardt: Diesen Titel sahnten die Hardter in Vandoncourt ab

Bereits in der Woche zuvor hatte die Jugendfeuerwehr mehrere Abende damit verbracht, ihre Seifenkiste herzurichten. Mit frischer Farbe, kleineren Reparaturen und dem Motto „Feuerwehr“ war das Gefährt schließlich bereit für die Reise. Am Samstagmorgen startete die Delegation mit drei Jugendlichen und sechs Aktiven pünktlich in Richtung Frankreich.

Vor Ort erwartete die Teilnehmer laut Mitteilung eine anspruchsvolle Strecke durch die engen, hügeligen Gassen von Vandoncourt. Zahlreiche Kurven, ein Wasserbecken und mehrere Rampen verlangten den Fahrern einiges ab. Nach einer herzlichen Begrüßung durch den Bürgermeister der Partnergemeinde und einer kulinarischen Stärkung mit französischen Spezialitäten ging es zur technischen Abnahme der Seifenkiste.

Mit diesem Gefährt ging es ins Rennen. Foto: Feuerwehr

Bevor die ersten Seifenkisten starteten, zog der örtliche Musikverein musizierend die Strecke hinunter und heizte die Stimmung bei den vielen Zuschauern an. Dann ging es Schlag auf Schlag und verschiedene Kreationen von Seifenkisten, kreative Kostüme und waghalsige Fahrer rauschten nacheinander die Strecke hinab – bis schließlich mit der Startnummer 20, die Hardter Feuerwehr, an der Reihe war.

Spektakulärer Lauf

Der erste Lauf verlief spektakulär. Zwar zeigte sich die Hardter Kiste als eine der schnellsten des Tages, doch nach Kontakt mit einem Strohballen waren nicht nur der Blinker und das Blaulicht dahin, sondern auch die Bestzeit.

Das tat der Stimmung aber keinen Abbruch und insbesondere die jüngsten Zuschauer zeigten sich begeistert von den Feuerwehrklamotten und der spielerischen Seifenkiste. Ein Traktor zog alle Kisten wieder den Berg hinauf und die zweite Runde startete nach einem kurzen Boxenstopp. In dieser Runde gelang es dem zweiten Fahrer der Hardter, die drittbeste Zeit des Rennens zu erkämpfen. Mit einer Parade aller Seifenkisten endete das Rennen.

Gesamtsieg geholt

Bei der abschließenden Jurybewertung von Kostüm und Gestaltung der Seifenkiste konnte der Auftritt aus Hardt dann vollends überzeugen. In dieser Kategorie räumten die Jugendlichen ab und mit der sehr guten Zeitplatzierung sicherten sie sich so den Gesamtsieg des Rennens. Pokale und Preise wurden feierlich überreicht, ehe das Dorf in ein ausgelassenes Fest mit Band und DJ überging.

Die Hardter auf dem Siegerpodest. Foto: Feuerwehr

Der Ausflug endete jedoch nicht mit dem Rennabend. Am Tag darauf stand ein Besuch der Feuerwache in Montbéliard auf dem Programm. Rund 6000 Einsätze werden dort jährlich gefahren – ein beeindruckender Aufwand, wie die Hardter feststellten. Mit der Jugendfeuerwehr von Montbéliard tauschte man einen Einsatzhelm und einen Pullover aus.

Mit vielen Eindrücken, neuen Freundschaften und gleich zwei Pokalen im Gepäck machte sich die Jugendfeuerwehr Hardt auf den Heimweg und blickt auf ein erfolgreiches Wochenende zurück. Ob man den Titel nächstes Jahr verteidigen kann?