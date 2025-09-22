Jugendfeuerwehr aus Hardt: Diesen Titel sahnten die Hardter in Vandoncourt ab

Kurvige Gassen, rennsportbegeisterte Zuschauer und jede Menge Spaß: Die Jugendfeuerwehr Hardt nahm am erstmals ausgetragenen Seifenkistenrennen in Vandoncourt teil.
Bereits in der Woche zuvor hatte die Jugendfeuerwehr mehrere Abende damit verbracht, ihre Seifenkiste herzurichten. Mit frischer Farbe, kleineren Reparaturen und dem Motto „Feuerwehr“ war das Gefährt schließlich bereit für die Reise. Am Samstagmorgen startete die Delegation mit drei Jugendlichen und sechs Aktiven pünktlich in Richtung Frankreich.