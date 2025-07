Zehn Jugendliche leisten in Dornstetten 700 Stunden

1 Die geehrten Jugendlichen mit (von links) HGV-Vorsitzendem Gerhard Rummel und Bürgermeister Bernhard Haas sowie (von rechts) Jugendhaus-Leiterin Margarete Funk und Nicole Österle vom TV Dornstetten Foto: Monika Schwarz Dornstettens Bürgermeister Bernhard Haas hat in der Gemeinderatssitzung zehn Jugendliche im Rahmen der Initiative „Jugendehrenamt wird anerkannt“ geehrt.







Die frühere Ehrung der Jugendlichen auf dem Stadtfest hat offenbar nicht so gut in das Programm gepasst und wurde deshalb – „und um das trotzdem publikumswirksam durchzuführen“ – in den Gemeinderat verlegt.