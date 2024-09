„Jugendehrenamt wird anerkannt“: Mara Stoll führt in Pfalzgrafenweiler erneut die Liste an

Mara Stoll führt in Pfalzgrafenweiler erneut die Liste an

1 „Jugendehrenamt wird anerkannt“: Die ausgezeichneten Jugendlichen auf der Bühne mit (von links) Lars Waffenschmidt, Dieter Bischoff und Jennifer Schilling Foto: Stadler

„Jugendehrenamt wird anerkannt“ – auch in Pfalzgrafenweiler: Beim Weiler-Wald-Fest in Pfalzgrafenweiler wurden diesmal 66 Jugendliche für ihr ehrenamtliches Engagement in Schulen, Vereinen oder der Kirche gewürdigt.









Insgesamt leisteten die jungen Menschen 4342 Stunden. Sie engagierten sich in Schulen, Vereinen und in der Kirche, wie Jugend- und Sozialarbeiterin Jennifer Schilling, die für die Organisation von „Jugendehrenamt wird anerkannt“ verantwortlich ist, am Sonntag im Rahmen des Weiler-Wald-Fests auf der Bühne auf dem Marktplatz verkündete.