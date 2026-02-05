Jugendchor für Hausen vor Wald: Männergesangverein will den Nachwuchs fördern

Dirigent Philipp Schulz sieht großes Potenzial. Er schlägt eine Kooperation mit Schulen und Kitas vor. Auch einen neuen Vorstand gibt es jetzt beim MGV.
Der Männergesangverein (MGV) Hausen vor Wald blickt motiviert und mit viel Zuversicht in seine Zukunft. Der seit 24 Jahren als Vorsitzender aktive Michael Reitze, Kassierer Max Baumann und Schriftführer Lothar Scheier verabschiedeten sich aus der Vorstandsspitze. Nach jahrzehntelangem Wirken an vorderster Front und hunderten von Stunden an ehrenamtlicher Vorstandsarbeit halten sie dem Verein als aktive Sänger weiterhin die Treue.