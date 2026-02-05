Jugendchor für Hausen vor Wald: Männergesangverein will den Nachwuchs fördern

Dirigent Philipp Schulz sieht großes Potenzial. Er schlägt eine Kooperation mit Schulen und Kitas vor. Auch einen neuen Vorstand gibt es jetzt beim MGV.

Der Männergesangverein (MGV) Hausen vor Wald blickt motiviert und mit viel Zuversicht in seine Zukunft. Der seit 24 Jahren als Vorsitzender aktive Michael Reitze, Kassierer Max Baumann und Schriftführer Lothar Scheier verabschiedeten sich aus der Vorstandsspitze. Nach jahrzehntelangem Wirken an vorderster Front und hunderten von Stunden an ehrenamtlicher Vorstandsarbeit halten sie dem Verein als aktive Sänger weiterhin die Treue.

Vor etwas mehr als zwei Jahren gelang ihnen der Coup, mit Philipp Schulz einen Dirigenten zu verpflichten, der es verstand, das Potenzial, das im Chor steckt, zu fördern.

Nun machte das Trio den Weg frei für die Wahlen von Hermann Kaiser zum neuen Vorsitzenden, Werner Riegger zum neuen Kassierer und Manfred Esterle zum neuen Schriftführer. Neuer Beisitzer für die Aktiven ist nun Martin Hettich, neuer Beisitzer für die Jugend ist Jonathan Boma, neuer Notenwart Elmar Albicker.

Stimmbildung und Notenkunde

Dirigent Schulz lobte die Probendisziplin der vergangenen Monate, die sich seines Erachtens noch steigern lässt. „Es ist besser zuzuhören, anstatt mitzusingen, wenn ich vorsinge oder vorspiele“, sagte Schulz und schlug zudem 15 Minuten Stimmbildung für jeden Einzelnen vor. Überzeugt war er auch davon, dass ein besseres Verständnis der Notenkunde die Auftritte des MGV noch effektiver machen würde.

Philipp Schulz skizzierte im weiteren Verlauf, dass ein frühzeitig vor jedem Konzert eingesetzter Liederausschuss langwierige Diskussionen über die Auswahl des Repertoires überflüssig machen könnte.

Er äußerte sich glücklich darüber, mit dem MGV einen Chor zu leiten, in welchem es Spaß mache, mitzuwirken. Zudem sprach er ihm reichlich Potenzial zu und schlug vor, die Bildung eines Jugendchors anzustreben. „Wir müssen alles daran setzen, in dieser Richtung etwas aufzubauen und das Singen für Mädchen wie für Jungen attraktiv zu gestalten“, sagte er und regte an, eine Kooperation mit dem Kindergarten oder der Schule anzustreben.

Vorsitzender stellt Ideen vor

Ortsvorsteherin Ingeborg Reitze, die den MGV als eines der kulturellen Aushängeschilder im Dorfleben lobte, schlug als zusätzliche Alternative die Bildung eines Jugendchors in Zusammenarbeit mit dem Kirchenchor vor. „Es gibt viel zu tun, packen wir es an“, knüpfte der neue Vorsitzende Hermann Kaiser an den in den vorausgegangenen Reden verbreiteten Optimismus an. „Wir haben einen tollen Dirigenten, wir wollen die Qualität, die in uns steckt, fördern und wir sind bekannt“, appellierte er an das Miteinander. „Die Freude am Ganzen muss eines unserer Ziele bleiben.“

Wird künftig im Clubheim geprobt?

Weiterhin rief er die Mitglieder dazu auf, offen zu sein für neues Repertoire und die Präsenz in den sozialen Medien zu forcieren. Die Festhalle als aktuellen Proberaum bezeichnete er als „suboptimal“ und schlug für die wöchentlichen Proben am Dienstag das Clubheim des FC Hausen vor Wald vor. „Die Verantwortlichen des Sportvereins sind damit einverstanden. Vielleicht entwickelt sich daraus eine Art Kooperation, die zur Win-Win-Situation für beide Vereine wird“, ergänzte Kaiser. Der Vorsitzende dankte den bisherigen Vorstandsmitgliedern für ihr Engagement und sicherte ihnen die entsprechenden Auszeichnungen für ihre Leistungen beim Frühjahrskonzert zu.

Frühjahrskonzert

Am Samstag, 21. März, 20 Uhr,

laden die Musikkapelle und der Männergesangverein (MGV) Hausen vor Wald zu ihrem Frühjahrskonzert in die Festhalle in Hüfingen ein. Zu Gast soll unter anderem der Männergesangverein Liederkranz Zimmern unter der Burg sein. Im August findet zudem das Straßenfest in der alten Schlossstraße statt, bei welchem der MGV als Co-Veranstalter mitwirkt.