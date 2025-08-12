Jugendcamp in Trossingen: Trotz Sprachbarrieren wachsen Jugendliche zusammen

Schon Teil eins des vierten deutsch-französischen Jugendcamps im Naturbad Troase begeisterte alle Beteiligten. Nur mit der Finanzierung könnte es künftig schwierig werden.
Bereits am ersten Schulferientag ab 11 Uhr bauten die Trossinger Teilnehmer des vierten deutsch-französischen Jugendcamps ihre Zelte im Naturbad Troase auf. Und noch bevor die Teilnehmer aus der französischen Partnerstadt Cluses anreisten, rief Stadtjugendreferent Marc Molsner, bei dem wie immer die Fäden der deutschen Organisation zusammenliefen, zum Schwimmtest im erfrischend kühlen Troasebecken.