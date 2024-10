Jugendblasorchester Youthnited: Die Weihnachtskonzerte in Schramberg und Lauterbach können nun kommen

Das Kooperationsorchester, bestehend aus jungen Musikerinnen und Musikern der Stadtmusik Schramberg, des Musikvereins Eintracht Lauterbach und des Musikvereins Harmonie Sulzbach, bereitete sich dort mit viel Engagement auf die Weihnachtskonzerte vor. Unter der Leitung von Dirigentin Sabrina Michelfeit waren nach Ende des Wochenendes große Fortschritte bei der 35-köpfigen Truppe zu hören.

Drei Tage lang wurde in Register- und Gesamtproben gearbeitet. Nach Ankunft und Abendessen probten die Jugendlichen in Eigenregie. In den Registern übernahmen jeweils die erfahrensten Mitglieder die Leitung und gaben ihr Wissen an die Jüngeren weiter. Den Abend ließen alle in lockerer Atmosphäre im Gemeinschaftsraum ausklingen.

Am nächsten Morgen startete die Gruppe, welche nach einer kurzen Nacht etwas müde war, hoch motiviert in den Probentag. Der Vormittag begann mit Registerproben, bevor die erste Gesamtprobe stattfand, bei der alle Musikerinnen und Musiker des Kooperationsorchesters zusammenspielten.

Nach dem Mittagessen stand mit dem Besuch des Erlebnismusems „Experimenta“ ein Highlight auf dem Programm. Abends folgte ein Abschluss mit Gruppenspielen.

Am nächsten Morgen hieß es Zimmer räumen und packen. Bevor die Heimreise anstand, wurde nochmals musiziert: Eine letzte Gesamtprobe, bei der Fortschritte deutlich zu hören waren. Musikalisch war das Wochenende ein voller Erfolg.

Höhepunkte werden die traditionellen Weihnachtskonzerte am 15. Dezember im Gemeindehaus Lauterbach, sowie das Weihnachtskonzert der Stadtmusik Schramberg am 25. Dezember im Bärensaal sein, auf das sich das Jugendblasorchester nun weiter intensiv vorbereiten wird.