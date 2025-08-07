Jugendbeirat in Calw: Lösung für das Dauerproblem ÖPNV?

Es ist wieder so weit, und Schüler aus Calw stellen stolz im Gemeinderat ihre Projekte vor - darunter eine Lösung für die Probleme beim Busverkehr.
Seit nunmehr vier Jahren ist der Jugendbeirat fester Bestandteil des politischen Engagements in der Stadt Calw. Beteiligen können sich alle Jugendlichen, die Calwer Schulen besuchen und sich dort in der SMV (Schüler mit Verantwortung) oder anderweitig politisch engagieren und interessieren. Dabei hat jede Schule eine festes Kontingent an Plätzen im Beirat, die sie mit ihren Schülern besetzen kann.