Jugendbefragung in Efringen-Kirchen: Gemeinde will wissen, was Kinder und Jugendliche bewegt

Im August wurden Kinder und Jugendliche in Efringen-Kirchen zu ihrer Heimatgemeinde befragt. Was sie bewegt, können sie beim ersten Jugendforum loswerden.
Efringen-Kirchen will wissen, wie Kinder ab zehn Jahren und Jugendliche ihren Heimatort wahrnehmen. „Was findest Du in Efringen-Kirchen besonders gut?“ „Was stört Dich in Efringen-Kirchen?“ „Welche Orte im Dorf besuchst Du? Und warum bist Du dort gerne?“ waren einige der Fragen, die im August rund 500 Mädchen und Jungen im Alter von zehn bis 16 Jahren gestellt wurden.