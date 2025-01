Solarpark in VS Mehrheit stimmt trotz Widerstand für Flächenbereitstellung

Mit deutlicher Mehrheit haben Ausschussmitglieder die Empfehlung gegeben, die Planungen für den großen Solarpark an den Bertholdshöfen in VS weiter voranzutreiben. Nur eine Fraktion wehrte sich massiv und kollektiv gegen das Vorhaben.