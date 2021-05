1 Elona Nungesser ist die neue Jugendreferentin in Zimmern. Sie freut sich, wenn sich bald die Türen des Fazz am Dorfplatz wieder öffnen dürfen. Foto: Siegmeier Foto: Schwarzwälder Bote

Jugendarbeit: Elona Nungesser als neue Referentin hat in Zimmern viele Ideen

Seit Jahresbeginn kümmert sich Elona Nungesser in Zimmern um die Jugendarbeit. Oder vielmehr: sie würde sich gern kümmern... Die 29-Jährige freut sich, wenn es endlich Lockerungen gibt und die Corona-Verordnung Treffen wieder zulässt.

Zimmern o.R. "Es gibt so viele Ideen, die wir nun Monat um Monat immer wieder verschieben mussten", erzählt Elona Nungesser und sprüht förmlich vor Tatendrang. Seit Anfang des Jahres ist sie bei der Gemeinde Zimmern für den Bereich der Jugendarbeit angestellt, hat viele Ideen und Pläne erarbeitet. Doch umsetzen darf sie coronabedingt momentan noch nichts. Das "Fazz" am Dorfplatz ist geschlossen. Doch die Inzidenzzahlen der vergangenen Tage lassen hoffen.

Elona Nungesser freut sich auf ihre neue Aufgabe in "ihrer" Gemeinde, wie sie betont. Die junge Mutter, die in Rottweil aufgewachsen ist und nun mit ihrer Familie in Zimmern lebt, möchte sich gern in ihrer Gemeinde einbringen. Sie ist mit den Gegebenheiten bestens vertraut und "sehr heimatverbunden", wie sie erzählt. Nach dem Schulabschluss studierte sie Soziale Arbeit in Esslingen an der Hochschule und sammelte dann in einer Rehaklinik sowie als Honorarkraft für Jugendpräventionsprojekte bei "donum vitae" Berufserfahrung. Die Arbeit machte ihr Spaß und sie wollte sich mehr in der Jugendarbeit engagieren.

Während der Elternzeit kam sie mit Rebecca Jauch, der Leiterin des Zimmerner Familienzentrums ins Gespräch und erste Kontakte wurden geknüpft. Das Aufgabenfeld der neuen Stelle der Gemeinde Zimmern passte für Elona Nungesser optimal, sie bewarb sich und erhielt den Zuschlag.

Jetzt freut sie sich, endlich mit den Jugendlichen gemeinsame Ideen und Pläne umsetzen zu dürfen. Montags bis mittwochs soll es im "Fazz" Treffs für Jugendliche unterschiedlichen Alters geben. "Die Jugendlichen dürfen mir sehr gerne ihre Ideen oder Vorschläge für das Programm schreiben oder mich auch anrufen", sagt sie. Sie würde gerne Aktionstreffs veranstalten, bei denen beispielsweise gespielt oder gebacken, werden kann. Einen Mädchentreff soll es ebenfalls geben, "aber auch Raum für Freizeit und Entspannung", sagt sie. Jeden zweiten Monat plant sie einen Themenmonat, beispielsweise zu Nachhaltigkeit und anderen Themen.

Im Jugendbüro ist sie regelmäßig erreichbar, man kann ihr aber auch per WhatsApp über die Nummer 0151/ 24 02 82 15 Nachrichten, Ideen oder Mitteilungen zukommen lassen. Das Angebot ist für Jugendliche ab 13 Jahren.

Besonderes Projekt

Und dann gibt es noch ein ganz besonderes Vorhaben im Rahmen des Projekts "Digitalisierung und Heimat", das nicht nur digitale, sondern durchaus auch analoge Maßnahmen beinhaltet. Im Rahmen einer Bürgerbefragung bei der Kommunalwahl hatten sich Jugendliche mehr Plätze zum Chillen im Ort gewünscht, informiert Projektleiterin Anja Schaber. Dieser Wunsch soll nun realisiert werden. Und so heißt es beim Sommerferienprogramm "Alles Paletti", wenn gemeinsam Palettenmöbel gebaut werden. Zimmernmann Josef Flaig aus Aichhalden konnte für das Projekt, das in Zusammenarbeit mit dem Fazz-Jugendtreff und den Jugendlichen gemeinsam umgesetzt werden soll, gewonnen werden. Aktionszeitraum ist vom 9. bis 13. August, jeweils von 10 bis 15.30 Uhr. "Jugendliche ab 13 Jahren können sich anmelden", lädt Elona Nungesser ein, die sich schon auf das Kennenlernen freut.

Im Vorfeld können Interessierte bereits mitentscheiden, wie die Palettenmöbel aussehen sollen und wo diese dann letztlich platziert werden können. Vorschläge können per E-Mail an jugendarbeit-zimmern@zimmern-or.de oder als Nachricht auf Instagram fazz_jugendtreff_zimmern geschickt werden.

"Wir sind sehr gespannt und freuen uns auf das gemeinsame Gestalten", so Elona Nungesser und Anja Schaber beim Pressegespräch. Das Projekt wird vom Innenministerium gefördert und vom Gemeindetag unterstützt. "Durch die Förderung können wir auch in diesen Zeiten Sonderprojekte anbieten, das freut uns sehr", betont Anja Schaber.