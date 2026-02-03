Jugendarbeit in Zell: Schlussstrich und Neuanfang

Nach vorne schauen und niemanden zurück lassen – das ist die Devise der Jugend- und Heimerzieher, die den Jugendraum in Zell mit neuem Leben füllen.
Die Einrichtung hat eine schwierige Zeit hinter sich. Durch diverse Probleme, mangelnde Kontinuität und Dauerschließungen ist eine ganze Generation von Kindern und Jugendlichen in Zell nicht in den Genuss eines angemessenen Freizeitangebotes direkt am Schulzentrum gekommen. Der Gemeinderat hat die Reißleine gezogen und die Zusammenarbeit mit der Caritas aufgekündigt. Jetzt geht die TimeOut-Stiftung aus Lörrach an den Start und betreibt das Angebot, das ab sofort Jugendraum und nicht mehr Jugendzentrum heißt. Ein Schlussstrich und ein Neuanfang also auch beim Namen.