Jugendarbeit in Schwenningen

1 Daniel Leguy-Madžar arbeitet viel mit jungen Menschen und Familien in komplexen Lebenslagen. Foto: Marcel Kübler

Das Thema der mentalen Gesundheit gerät immer mehr in den Fokus der jungen Generation. Seit 15 Jahren arbeitet Daniel Leguy-Madžar, auch bekannt als Dän, mit Kindern und Jugendlichen. Wie steht er zu dem Thema?















Schwarzwald-Baar-Kreis - Sein Büro ist nicht weit entfernt vom Schwenninger Jugendhaus "Spektrum". In seinem Job betreut er junge Menschen und Familien in komplexen Lebenslagen. Leguy-Madžar ist in enger Zusammenarbeit mit dem Jugendamt oder dem Familiengericht als Fachkraft für ambulante Hilfen zur Erziehung und als Verfahrensbeistand tätig. Seine Aufgaben als Anwalt für Kinder seien es, das Wohl und den Willen des Kindes zu vertreten und eine Vermittlungsperson zwischen den oftmals hochstrittigen Parteien zu sein, erzählt er unserer Redaktion. Bei Gericht gehe es meist um Sorgerechts- oder Umgangsregelungen. Hier vertrete er die Kinder.