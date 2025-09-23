Jugendarbeit in Schömberg: Kiffer werden immer jünger, haben aber im Jugendhaus nichts zu suchen

Die Legalisierung von Cannabis unter der Ampelregierung 2024 im Bund hat erhebliche Konsequenzen für die Jugendarbeit in Schömberg. Welche Probleme tauchen auf?
Mareike Maschke, pädagogische Mitarbeiterin des Jugendhauses Schömberg und Schulsozialarbeiterin, sowie Chris Sluiter, Jugendreferent und Leiter des Jugendhauses, freuen sich darüber, dass sich die Angebote im Jugendhaus etabliert haben. Sie werden von den jungen Menschen gut angenommen. Das teilten sie in der jüngsten Sitzung des Verwaltungs- und Wirtschaftsausschusses mit.