Jugendarbeit in Neubulach: Für nächstes Jahr sind eine Talentshow und eine Kulturwoche geplant

Jugendarbeit in Neubulach

1 Das Sommerferienprogramm in Neubulach kam bei allen Teilnehmern sehr gut an. Bürgermeisterin Petra Schupp schaute selbst vorbei und war begeistert, Foto: Wallburg

Ein breites Programm haben Schulsozialarbeiterin Sabine Huber und Jugendhausleiter André Wichert im vergangenen Schuljahr auf die Beine gestellt. Und sie haben schon neue Pläne.









Im vergangenen Schuljahr gab es für Schulsozialarbeiterin Sabine Huber an der Gemeinschaftsschule Neubulach einiges zu tun. Mittlerweile gibt es dort 750 Kinder und Jugendliche. Ihre Zahl hat sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt, berichtete Huber in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates von Neubulach. 90 Mal leistete sie Einzelfallhilfe. Zwölfmal beriet sie Lehrer und für 99 Schüler stellte sie Klassenprojekte auf die Beine.