Das Gremium nahm den Überblick zu den Tätigkeitsschwerpunkten des Jugendreferats Mötzingen, den Arbeitsbereichen der Schulsozialarbeit an der Grundschule sowie der Gemeinwesenarbeit zur Kenntnis.

Im Schulsozialbereich wurde die in den vergangenen Jahren stetig ansteigende Zahl der Einzelfallhilfe samt Elterngesprächen und sozialpädagogische Gruppenarbeit in Klassen oder themenspezifischen Gruppen genannt. Im vergangenen Schuljahr (2023/24) wurde in allen Grundschulklassen mindestens ein Klassentraining durchgeführt.

Zur Stärkung der Klassengemeinschaft fand in den ersten Klassen zu Schuljahresbeginn das Projekt „Die Suche nach Wir“ statt. In den zweiten Klassen war die gewaltfreie Selbstbehauptung zentrales Thema. Die dritten Klassen durchliefen das Beteiligungsprojekt „Gemeindedetektive“ und setzten sich dabei mit ihrem Heimatort auseinander. Die vierten Klassen bereiteten sich mit dem Projekt „Gefühle und Konflikte“ auf die anschließend von 19 Viertklässlern freiwillig absolvierte Streitschlichterausbildung vor.

Ähnlich der Schülermitverantwortung (SMV) an weiterführenden Schulen wurde im Schuljahr 2022/23 der Schülerrat als Bindeglied zwischen Schülern und Lehrerkollegium gebildet. Schwerpunktthema im vergangenen Schuljahr war das Pausenverhalten, woraus „5 goldene Pausenregeln“ entwickelt wurden.

Spielgerät für Pausenhof

Weiteres Thema war die Anschaffung eines Spielgerätes für den Pausenhof. Die Mehrheit der Grundschüler entschied sich für einen Fitnessparcours, dessen Anschaffung seitens der Gemeinde eruiert werde.

Für die Vorschüler entwickelte die Schulsozialarbeit eine Schulhausrallye, um vor der Einschulung Schulhaus und Schulleben kennenzulernen.

Im ersten Schulhalbjahr wurden zwei Theateraufführungen organisiert und Sebastian Vogel beteiligte sich an der Zirkusprojektwoche der Grundschule und an der Spielstraße beim Mötzinger Fleckenfest.

Ein weiteres Angebot ist der regelmäßig stattfindende „Kids Club“ der häufig von etwa 20 Kindern der dritten Klasse besucht werde. Dieses Angebot im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit findet im Jugendtreff in der Vollmaringer Straße 46 statt, seit Januar betreut von Janik Daiminger. Beim offenen Treff für junge Menschen ab zehn Jahren steht neben spielen, Musik hören, reden und mit Freunden „chillen“ das gemeinsame Kochen hoch im Kurs.

Koch-Club startet wieder

Im Herbst 2023 wurde ein Koch-Club ins Leben gerufen, der ab Frühsommer erneut startet. Das Förderprojekt „Projects4U“ mit dem abschließenden Jugendforum fand im Bericht von Vogel ebenso seinen Niederschlag wie ein Hallenfußballturnier unter dem Motto „Kick Racism out!“ sowie „Beteiligung und BBQ“ zusammen mit Bürgermeister Benjamin Finis zur Ergebnisfeststellung des Jugendforums und damit die Verankerung des eingeschlagenen Wegs der Jugendbeteiligung.

Im Bereich der Gemeinwesenarbeit wurden Kooperationen mit umliegenden Jugendreferaten ebenso genannt wie das Netzwerk „Jugendarbeit Mötzingen“, kurz Jam, die Ausbildung zum Jugendleiter, das Präventionsprojekt zur Glücksspielsucht und die „Next Level – Spieleconvention“, die aktuell wieder in Mötzingen stattfindet.

Im Bericht war der Umsonstladen 2.0 ebenso aufgelistet wie die digitale Arbeit mit ihren positiven Auswirkungen.

Ausblick auf laufendes Schuljahr

Ausblickend auf das laufende Schuljahr 2024/25 nannte Vogel neben der Umsetzung jährlicher Vorhaben wie der Organisation von „Theater im Kreis“ und Sommerferienprogramm auch die Idee einer Tanzgruppe, geschlechterspezifische Angebote im Jugendtreff und die Überarbeitung der Taschengeldbörse. Auf Nachfrage seitens des Gemeinderates sagte Vogel, dass sich die Jugendlichen in dem gut ausgestatteten Jugendhaus wohlfühlen. Bürgermeister Benjamin Finis lobte die engagierte und couragierte Jugendarbeit.