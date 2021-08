1 So hätte das Reiseziel auch dieses Jahr ausgesehen – doch nun fährt das EJW Sulz an die Ostsee, statt in die Niederlande. Foto: Seeger

Reisen in Corona-Zeiten sind mit vielen Herausforderungen verbunden. Umso mehr, wenn man für eine ganze Gruppe plant. Das Evangelische Jugendwerk Sulz (EJW) führt regelmäßig Freizeiten durch – in diesem Jahr mussten die Verantwortlichen sehr kurzfristig umplanen.

Sulz - Gemeinsame Reisen stärken den Zusammenhalt, fördern Selbstständigkeit, eröffnen andere Blickwinkel und sorgen einfach für jede Menge Spaß. Beim Evangelischen Jugendwerk im Bezirk Sulz (EJW) gehören sie seit eh und je zu besonderen Höhepunkten des Jahres. Mal geht es dabei nach Italien oder Kroatien, ein anderes Mal nach Frankreich, Schweden oder in die Niederlande.

Auch in diesem Jahr will man den Jugendlichen diese Möglichkeit bieten – ganz besonders, weil sie unter Corona-Einschränkungen stark gelitten haben, erklärt Bezirksjugendreferent Frederik Seeger. Geplant waren zwölf Tage in den Niederlanden – gefüllt mit gemeinsamen Aktivitäten, Ausflügen und Unternehmungen. Doch spätestens als das Land zu einem Hochrisikogebiet erklärt wurde, war klar: Umplanen ist angesagt. Denn selbst die kürzliche Herabstufung zum Risikogebiet bedeutet für das Team, dass die Gefahr einer Ansteckung zu hoch wäre und die Verantwortung hierfür nicht für die ganze Gruppe getragen werden kann.

"Komplett absagen war keine Option", betont Frederik Seeger. Denn: "Wir wollen, dass sich die jungen Leute von dieser Pandemie erholen können, dass sie wieder Beziehungen leben können. Früher hat man sich umarmt, gemeinsame Spiele gemacht. Es gab Möglichkeiten, sich miteinander zu messen, sich zu präsentieren."

Kurzfristig Platz an der Ostsee ergattert

Der Jugendreferent weiß: Wenn man in der Pubertät stecke, sei die Frage "Wer bin ich?" eine der wichtigsten. "Das wollen wir fördern, so gut es geht. Damit die Jugendlichen andere Perspektiven bekommen und weg vom Zuhause die Chance bekommen, einfach Jugendliche zu sein."

Für Seeger hieß es deshalb: Eine Alternative in Deutschland muss her. Er habe auch mit dem Gedanken gespielt, eventuell eine Art "Rucksacktour" zu machen und in Gemeindehäusern zu übernachten.

Doch dann fand sich doch noch eine Lösung: "Wir konnten kurzfristig einen Platz in Grömitz an der Ostsee bekommen, auf einem schönen Zeltplatz", freut sich Seeger. Mit 42 Teilnehmern und neun Mitarbeitern geht es bald für acht Tage an die Ostsee. "Das hat mich zwei Nächte gekostet, aber das kann ich verantworten", meint der Jugendreferent. In Deutschland könne man die Regeln durchschauen – und das Heimatland biete sehr viele reizvolle Ziele, die es zu entdecken gelte.

Für die EJW-Jugendlichen seien unter anderem Insel-Touren mit dem Fahrrad, Ausflüge und eine Fahrt nach Lübeck geplant. Seeger hat sich vom DRK in Rottweil ausbilden lassen, um die Durchführung der Tests betreuen zu können. Diese werden alle zwei Tage gemacht.

"Das Leben hat keinen Rückwärtsgang"

Seeger sagt, ihm sei es wichtig, für junge Menschen Vorbild zu sein. "Das Leben hat keinen Rückwärtsgang. Es geht darum, zu zeigen, wie man Krisen meistert und sich nicht entmutigen lässt, auch wenn es schwieriger wird, auch wenn es Herausforderungen gibt", erklärt er. Sein größter Antrieb? "Die junge Generation ist das Wichtigste, was wir haben. Wir dürfen Jugendliche nicht aufgeben", sagt er bestimmt.

In solchen Freizeiten sind junge Menschen nicht nur aus Sulz, sondern auch aus Schramberg, Horb, Dornhan, Balingen und Rosenfeld mit dabei. "Die Vernetzung spielt eine wichtige Rolle. Es ist gut, wenn die jungen Menschen mehr kennen als ihr Dorf. Es entstehen viele Freundschaften", weiß Seeger.

Was ihn in der Corona-Krise als Jugendreferenten manchmal ärgert, sagt er, ist, dass die Politik ausgebildeten Fachkräften zu wenig zutraut. "Wir bekommen nur Verordnungen vorgesetzt. Aber wir können gute, verantwortungsvolle Arbeit machen", betont er. Für ihn ist klar: "Den Fachkräften kann man ruhig ein Stück weit mehr Spielraum lassen und mehr Verantwortung geben."