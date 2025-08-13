Jugendarbeit in Blumberg: Tenniscamp kommt bei Kindern gut an

Der TC Blumberg bietet dem Nachwuchs abwechslungsreiche Ferientage. 21 Kinder und Jugendliche nahmen daran teil.
Das Tenniscamp war für den Tennisclub Rot-Weiß Blumberg ein voller Erfolg. 21 Kinder und Jugendliche wurden bei der Veranstaltung im Rahmen des Ferienprogramms bestens versorgt. Fast ganztägig erfreuten sie sich in dem toll organisierten Camp persönlicher Betreuung. Die sechs- bis 15-jährigen Teilnehmer, unter denen sich auch einige Neulinge befanden, werden diese Tage nicht so schnell vergessen.