Jugendarbeit in Blumberg: Tenniscamp kommt bei Kindern gut an

Das Tenniscamp war für den Tennisclub Rot-Weiß Blumberg ein voller Erfolg. 21 Kinder und Jugendliche wurden bei der Veranstaltung im Rahmen des Ferienprogramms bestens versorgt. Fast ganztägig erfreuten sie sich in dem toll organisierten Camp persönlicher Betreuung. Die sechs- bis 15-jährigen Teilnehmer, unter denen sich auch einige Neulinge befanden, werden diese Tage nicht so schnell vergessen.

Mit coolem Outfit ausgestattet, wurde der sportbegeisterte Nachwuchs von der ersten Stunde an gefordert. Beim erfahrenen Trainerteam und Übungsleiter Michael Misseler stand die sportliche Ausbildung im Vordergrund. Die jungen Tennisspieler erfuhren in den Trainingsstunden alles Wichtige über den Tennissport, von Grundlagen bis zu gezielten Schlägen in der Offensive und Defensive.

Besuch im Panoramabad Blumberg

Weitere Abwechslung wurde mit einem Besuch im Panoramabad Blumberg sowie beim Fußballgolf in Immendingen geboten. Dass Sport hungrig und durstig macht, war für die Betreuer um die Jugendleiterin Stephanie Baier eine weitere Herausforderung. Mit Nudelgerichten, Pizzen oder Burgern herrschte am gemeinsamen Mittagstisch viel Auswahl. Dazu gab es gespendetes Obst, Rohkost oder Kuchen, um den Akku der Kinder weiter aufzuladen.

Ein Höhepunkt war zum Finale des Tenniscamps die gemeinsame Übernachtung im Tennisheim. Beim Abschlussturnier am letzten Tag stand der sportliche Ehrgeiz im Mittelpunkt. Die Bälle flogen hier nur so über das Netz und die teilnehmenden Kinder unterstrichen mit beachtlichen Leistungen ihre Fortschritte.

Die Jugendleiterin Stephanie Baier zeigte sich mit dem fünftägigen Ablauf rundum zufrieden. „Ohne die Unterstützung zahlreicher freiwilliger Helfer wäre so ein intensives Camp gar nicht möglich“, betonte sie. Die Mithilfe aus dem Tennisclub sei vorbildlich gewesen. Nach den bisher stets guten Erfahrungen soll das Blumberger Tenniscamp für den Nachwuchs auch wieder in den Sommerferien 2026 auf der Agenda stehen.