Jugendarbeit in Bergfelden: Handys müssen draußen bleiben – und keiner vermisst sie

Nina Ciglenecki Köchel bietet einen Safespace für jugendliche Mädchen in dem Sulzer Teilort. Dort gibt es auch Austausch zu Fragen, bei denen sie sich alleine fühlen.

Die Pubertät – eine komische Phase des Lebens. Der Körper verändert sich; Gedanken, Prioritäten und Wahrnehmungen wandeln sich teils komplett. Vor allem bei Mädchen macht sich manchmal die Pubertät auf zig Weisen in zig Situationen bemerkbar. Sätze wie: „Andere Mädchen in meiner Stufe sind viel beliebter als ich – bin ich komisch?“, „Ich bekomme immer mehr Pickel im Gesicht. Wann hört das endlich auf?“ oder „Mama, Hilfe, ich glaube, ich brauche dringend eine Binde oder ein Tampon“, vergisst man eben sein ganzes Leben nicht.

Als wäre das Erwachsenwerden nicht schon anstrengend genug, gibt es heute einen weiteren, riesigen Einfluss für Teenager, der diese Phase nicht einfacher macht: das Internet.

Gefühl der Zugehörigkeit

Es zeigt unzählige Schönheitsideale, die täglich präsentiert werden und selbst Menschen verunsichern, die sonst so selbstbewusst auftreten. Umso wichtiger ist es, Mädchen frühzeitig das Gefühl von Zugehörigkeit und „du bist nicht alleine“ zu vermitteln.

Das Mädchencafé in Bergfelden steht genau dafür. Leiterin Nina Ciglenecki Köchel feiert in diesem Jahr ihr Zehnjähriges: Sie gibt Mädchen seit 2015 einen Raum, in dem sie sich – trotz aller Veränderungen, die die Pubertät mit sich bringt – wohl fühlen können.

Ohne Angst Themen ansprechen

Jeden Freitagnachmittag treffen sich Mädchen im ersten Stockwerk des Rathauses in Bergfelden. Manchmal verbringen sie ihre Zeit mit Malen oder Backen, manchmal reden sie sich von der Seele, was sie in dieser Woche beschäftigt hat. Nina Ciglenecki Köchel ist immer dabei. Seit zehn Jahren leitet sie dieses offene Angebot der Stadt Sulz und der offenen Jugendarbeit.

Seit 2011 gibt es das Mädchencafé in Bergfelden, damals hat es Gertrud Teller geleitet. 2015 wechselte Nina Ciglenecki Köchel ihren Beruf als Erzieherin und übernahm die Leitung im Café. Der Grundgedanke des Angebots: einen Entwicklungsraum erschaffen.

Nicht alleine

Das heißt: „Hier ist ein Raum, in dem sich Mädchen trauen dürfen, detailliert Themen zu besprechen, die sie sich unter anderen Umständen vielleicht nicht trauen würden, anzusprechen. Hier werden Gedanken geteilt und sich gegenseitig unterstützt“, erklärt Jugendreferentin Gertrud Teller. Auch heute noch unterstützt sie das Café ab und an gerne. „Sie sehen, dass sie mit manchen Problemen und Gedanken nicht alleine sind“, ergänzt Ciglenecki Köchel.

Ist den Mädchen an dem einen Tag mehr nach quatschen und sich über die Schule austauschen, dann ist das Interesse an Spielen, Perlenarmbänder basteln oder Kekse backen an anderen Freitagen umso größer. Zuletzt besuchte eine Hebamme das Café und erklärte, was sich am Körper verändere und dass das ganz normal sei.

Handys sind tabu – werden aber auch nicht vermisst

Eine Regel gibt es aber: Das Handy ist tabu im Mädchencafé. Das sei aber kein Problem, beteuert Ciglenecki Köchel. „Man sieht, dass wenn es ein Alternativangebot gibt, wie das hier, dann überlebt man auch mal ganz gut zwei Stunden ohne Handy“, sagt sie und lacht.

„Stabilität und Kontinuität sind wichtig. Würden wir uns nur alle vier Wochen treffen, würden immer weniger Mädchen kommen. Das ist das Problem in der Handygeneration – die Aufmerksamkeitsspanne wird immer geringer, deswegen muss man quasi einen wöchentlichen Termin anbieten, der dann für viele zur Routine wird“, erklärt Ciglenecki Köchel. In den Sommerferien sei allerdings Pause im Mädchen Café; dafür kämen viele aber nach den Sommerferien zurück und hätten viel zu erzählen.

Unsere Empfehlung für Sie Kinderfest in Sulz Das wird es so schnell nicht mehr geben Mehr als 1000 Teilnehmer beim Kinderfest in Sulz? Was dieses Jahr am Neckar geschah, wird wahrscheinlich eine Ausnahme bleiben.

Das Angebot richtet sich an Mädchen ab acht Jahren, die Älteste ist 16 Jahre alt. Eine Grenze nach oben gebe es nicht. Derzeit sei die Gruppe sehr gemischt, in jedem Alter sind Mädchen dabei. „Konflikte gibt es nie. Gerade die älteren sind teils wie Vorbilder für die jüngeren Mädchen“, meint die Leiterin.

Die Treffen sind unverbindlich, das heißt: Wer kommen mag, ist jederzeit herzlich willkommen, muss sich nicht anmelden oder sich schlecht fühlen, wenn er an einem Freitag nicht kommt. Wer mal reinschnuppern möchte, kann das wieder ab dem ersten Freitag nach den Sommerferien (19. September) immer freitags von 14.30 bis 16.30 Uhr im Rathaus.