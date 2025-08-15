Jugendarbeit in Bergfelden: Handys müssen draußen bleiben – und keiner vermisst sie

Nina Ciglenecki Köchel bietet einen Safespace für jugendliche Mädchen in dem Sulzer Teilort. Dort gibt es auch Austausch zu Fragen, bei denen sie sich alleine fühlen.
Die Pubertät – eine komische Phase des Lebens. Der Körper verändert sich; Gedanken, Prioritäten und Wahrnehmungen wandeln sich teils komplett. Vor allem bei Mädchen macht sich manchmal die Pubertät auf zig Weisen in zig Situationen bemerkbar. Sätze wie: „Andere Mädchen in meiner Stufe sind viel beliebter als ich – bin ich komisch?“, „Ich bekomme immer mehr Pickel im Gesicht. Wann hört das endlich auf?“ oder „Mama, Hilfe, ich glaube, ich brauche dringend eine Binde oder ein Tampon“, vergisst man eben sein ganzes Leben nicht.