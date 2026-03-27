Jugendarbeit im Rebland: Kreative Projekte sollen Jugendliche in Efringen-Kirchen stärken

Von Graffiti bis Barcelona-Reise – die Jugendarbeit in Efringen-Kirchen bietet vielfältige Möglichkeiten für Entwicklung und Gemeinschaft.
Die Stimmung war anders im Gemeinderatssaal an diesem Montagabend. So viele junge Menschen auf einem Haufen versammeln sich dort wohl selten. Doch die etwa 20 Teenager hatten es sich nicht nehmen lassen Josefine Al-Dulaimi, die Leiterin des Jugendzentrums (Juz) Efringen-Kirchen, zur Vorstellung des Jahresberichts in die Sitzung zu begleiten und damit ihre Wertschätzung für die Angebote des Juz auszudrücken. Ebenso waren Johann Christoph Hermann, Fachbereichsleiter Jugend der Caritas, und Schulsozialarbeiter Philipp Mahler gekommen.