Jugendarbeit im Rebland: Kreative Projekte sollen Jugendliche in Efringen-Kirchen stärken

Von Graffiti bis Barcelona-Reise – die Jugendarbeit in Efringen-Kirchen bietet vielfältige Möglichkeiten für Entwicklung und Gemeinschaft.

Die Stimmung war anders im Gemeinderatssaal an diesem Montagabend. So viele junge Menschen auf einem Haufen versammeln sich dort wohl selten. Doch die etwa 20 Teenager hatten es sich nicht nehmen lassen Josefine Al-Dulaimi, die Leiterin des Jugendzentrums (Juz) Efringen-Kirchen, zur Vorstellung des Jahresberichts in die Sitzung zu begleiten und damit ihre Wertschätzung für die Angebote des Juz auszudrücken. Ebenso waren Johann Christoph Hermann, Fachbereichsleiter Jugend der Caritas, und Schulsozialarbeiter Philipp Mahler gekommen.

Insgesamt zeigt sich das Rathaus derzeit aber offen für junge Leute, denn bis April ist im Foyer eine Ausstellung mit Graffitikunst aus dem Juz zu sehen. In den Werken haben die jungen Künstler ihre Vorstellungen von Freiheit zum Ausdruck gebracht. Entstanden sind diese vergangenes Jahr bei der „Langen Nacht der Jugendkultur“. Etwa 600 Euro Projektförderung gab es dafür vom Land.

Seit drei Jahren betreut Josefine Al-Dulaimi das Jugendzentrum in Teilzeit (75 Prozent) und absolviert berufsbegleitend den Masterstudiengang „Psychosoziale Beratung und Recht“ in Frankfurt. Die offene Jugendarbeit in Efringen-Kirchen richtet sich vor allem an Zwölf- bis 21-jährige und fokussiert sich auf drei Teilbereiche: Offener Treff, Einzelfallarbeit und Projektarbeit.

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen kommen aus dem Kernort sowie den Ortsteilen. Die Offene Jugendarbeit bildet gemeinsam mit der Schulsozialarbeit die Jugendsozialarbeit der Gemeinde.

„Seit 2012 begleiten wir von der Caritas die offene Jugendarbeit und sind damit einen sehr konstruktiven Weg mit Gemeinde und Jugendreferentin gegangen, den wir fortsetzen wollen“, erklärt Hermann.

Raum für Lernprozesse

Im offenen Treff könnten Jugendliche ihre Freizeit aktiv gestalten und die Themen einbringen, die sie beschäftigten, heißt es im Bericht. Dort gebe es zudem Raum für vielfältige Lernprozesse wie gewaltfreie Kommunikation zur Konfliktlösung, demokratisches Handeln sowie die Vermittlung von gesellschaftlichen Werten.

Das Juz hatte 2025 an insgesamt 103 Tagen geöffnet und verzeichnete 2229 Besuche. Von Oktober bis Dezember hatten knapp 70 verschiedene Jugendliche, die zu gleichen Teilen im Kernort und den Ortsteilen wohnen, das Juz regelmäßig besucht.

Die Altersgruppe der 15- bis 17-Jährigen war am häufigsten vertreten, es folgen die Zwölf- bis 14-Jährigen, die 18- bis 21-Jährigen sind die kleinste Gruppe. Um die Qualität der offenen Jugendarbeit langfristig aufrecht zu erhalten und zu stärken, bedarf es einer weiteren pädagogischen Fachkraft, heißt es im Bericht.

Brücken ins Juz bauen

Diese könnte zum Beispiel in der Mobilen Jugendarbeit eingesetzt werden und Jugendgruppen an typischen Orten aufsuchen, um Brücken ins Juz zu bauen, wie Al-Dulaimi erklärte.

Bei der Einzelfallarbeit finden die Jugendlichen mit all ihren Beratungsanliegen eine vertrauensvolle Fachkraft, die täglich mehrere Gespräche anbietet. Vor allem zu Themen wie Suchtverhalten, psychischer Verfassung, Sexualität, Berufsorientierung sowie schulische oder familiäre Probleme suchten die Jugendlichen Rat.

Die gruppenbezogene Projektarbeit biete Raum für neue Erfahrungen, Lernprozesse und die Förderung von Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein. Zudem könnten darüber Impulse zur Entwicklung sozialer Kompetenzen und der Fähigkeit zur Problemlösung gesetzt werden.

Beachtliche Projektarbeit

Beachtlich liest sich die Liste der Projekte von 2025: Vom Besuch des Europaparks bis zu einer Jugendfreizeit in Barcelona oder ein durch Landesgelder gefördertes Projekt zur Prävention von Jugendkriminalität.

Im Ferienprogramm hat Al-Dulaimi eine Graffiti-Aktion für Kinder angeboten und sei dabei von einzelnen Jugendlichen unterstützt worden. Graffiti hat auch bei der Gestaltung des Juz eine Rolle gespielt, das in Kooperation mit einem Künstler mit einem neuen Motiv besprüht worden ist.

Auch bei der Nacht der Jugendkultur hat Graffiti im Jugendzentrum Efringen-Kirchen eine Rolle gespielt. Derzeit werden die Werke in einer Ausstellung im Rathaus-Foyer gezeigt (Symbolbild). Foto: Daniel Karmann/dpa

Die Gemeinderäte dankten den Verantwortlichen für ihre engagierte Arbeit. Marvin Aberer (SPD) fragte, wie man Jugendliche erreiche, die nicht Teil des Juz sind. Dabei komme das benachbarte Schulzentrum ins Spiel, in dem die Caritas auch die Schulsozialarbeit verantwortet.

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Schulsozialarbeiter Philipp Mahler und Schulleiterin Monika Sigrist bekräftigten, dass sie die Schule als „Brücke ins Jugendzentrum“ verstehen. Man habe deshalb eigens die AG „Mittagspause im Juz“ eingerichtet.

Al-Dulaimi ergänzte, dass auch Social Media ein Weg sein könnte. Darüber hinaus spreche sie aktiv die jugendlichen Mitglieder des benachbarten TuS an, „um Hemmschwellen zu senken“.