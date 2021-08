1 Hochtalentiert: Lilian Egloff (lins) zählt zu den Eigengewächsen des VfB Stuttgart. Der Mittelfeldspieler kämpft aber seit einem Jahr mit Verletzungen. Foto: Bauman/Hansjürgen Britsch/H

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Der VfB Stuttgart will wieder mehr Nachwuchskräfte in der Region finden. Dazu beschreitet der Fußball-Bundesligist einen neuen Weg. Doch nicht nur der VfB soll profitieren.

Stuttgart - Die Sehnsucht nach eigenen Talenten in der Profimannschaft ist groß. So groß, dass Thomas Krücken dieses Verlangen in noch keinem anderen Fußballclub derart vehement zu spüren bekommen hat wie beim VfB Stuttgart. Und der 44-Jährige war schon an einigen Stationen tätig. Als Jugendtrainer bei Manchester City, dem 1. FC Köln, Hertha BSC und 1899 Hoffenheim, als Nachwuchschef bei Arminia Bielefeld und dem FSV Mainz 05. Jetzt arbeitet Krücken als Direktor des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) an der Mercedesstraße – mit dem Ziel, den Jugendbereich auf neue Beine zu stellen.

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen